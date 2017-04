Incendio en El Veladero no pone en riesgo a la población: Protección Civil

La Coordinación General de Protección Civil y Bomberos del puerto informó que esta mañana se agregaron 80 brigadistas más al combate del incendio forestal que inició desde hace más de 36 horas en el parque nacional El Veladero.

De acuerdo con la dependencia, bomberos de Acapulco y personal de la Comisión Nacional Forestal, así como de Protección Civil estatal, llevan a cabo maniobras en dos puntos: uno en la colonia Carabalí y el otro en la Pueblo Nuevo.

Lo anterior con el objetivo de hacer una brecha de más de cinco kilómetros para contener el fuego y lograr su sofocación, independientemente de las zonas que se puedan apagar cuerpo a cuerpo, por lo que se espera que el incendio se extinga en su totalidad este mismo día.

Asimismo, aseguró que el incendio, que comenzó aproximadamente a las 18:00 horas del sábado, no se encuentra cerca de las viviendas y que los habitantes no corren peligro, por lo que urgió a los ciudadanos no propagar rumores o imágenes que puedan alterar la tranquilidad de los vecinos de las colonias antes mencionadas.