Rescatan en Huitzuco a un menor secuestrado

Iguala, Gro., Abril 18.- Elementos de la Policía Estatal lograron rescatar a un menor de edad que horas antes había sido secuestrado y por el que sus plagiarios exigían la cantidad de 50 mil pesos para su liberación.

De acuerdo con el reporte de la citada corporación, el plagio del menor ocurrió el pasado domingo sobre la carretera Atenango-Copalillo, alrededor de las 13:30 horas.

Los estatales fueron informados que un joven de 15 años vecino de la cabecera municipal de Copalillo fue interceptado por hombres desconocidos que con lujo de violencia se lo llevaron con rumbo desconocido.

El padre del agraviado les informo que una hora después del plagio, los delincuentes se comunicaron con el pidiéndole la cantidad de 50 mil pesos a cambio de su liberación.

Una media hora después, un sujeto nuevamente marcó a la casa de los padres para pedirles que depositaran 5 mil pesos en cualquiera de las tiendas Oxxo de la cabecera municipal de Huitzuco.

Así fue que los policías estatales montaron un operativo de búsqueda en ese poblado y alrededor de las 6 de la tarde fueron informados por vecinos que habían ingresado sujetos desconocidos a la secundaria del lugar.

Los elementos ingresaron para revisar qué era lo que pasaba y afortunadamente localizaron al joven plagiado en un barranco, atado de manos, pies y boca.

El joven, cuando fue liberado les mencionó a los uniformados que los delincuentes lo habían dejado en ese lugar amenazándolo con que no saliera de ahí hasta que ellos se lo ordenaran y que si no obedecía lo iban a matar, porque estarían vigilándolo.

Desafortunadamente los presuntos secuestradores no fueron encontrados en la escuela y sus inmediaciones, pero las autoridades creen que se trata de vecinos de Huitzuco y esperan dar con ellos.

Finalmente el joven fue entregado a sus familiares en el vecino Copalillo, mismos que los trasladaron a una clínica para recibir atención médica y denunciar formalmente el secuestro para que la autoridad investigue y dé con los delincuentes.