Volvieron a dominar

El Cemec Voli Iguala que representa al estado de Guerrero, obtuvo 3 de 6 boletos para la Olimpiada Nacional de volibol de sala que se disputará en Guadalajara, Jalisco

Iguala, Gro., Abril 18.- El buen momento que tiene el volibol de sala en Guerrero sigue de manifiesto en este 2017 en donde se trajo 3 de 6 boletos posibles para disputar la Olimpiada Nacional que esta edición se llevará a cabo en Guadalajara, Jalisco; tras este logró una vez más el estado sureño confirmó su dominio en la Región VI en donde se enfrentó a conjuntos de la Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y el Instituto Politécnico Nacional. Cabe destacar que los tres selectivos que lograron su calificación, tienen como base a jugadores del Cemec Voli Iguala.

La actividad de la categoría Juvenil Menor Femenil que comandó Jorge Santiago, logró la clasificación por puntaje al perder un encuentro y ganar dos, pero a la hora de sacar la diferencia con Morelos y Ciudad de México tuvo mejor porcentaje para quedarse con el pase a la máxima justa deportiva del país.

En esta misma categoría pero en femenil que dirigió Miguel Mastache, Guerrero no se anduvo con contemplaciones y ganó todos sus encuentros, la edición anterior Morelos los dejó fuera y esta vez no se detuvo ante nada para lograr su propósito.

En lo que respecta a la Juvenil Mayor Femenil, se jugó el pase ante Ciudad de México y en duelo dramático las guerrerenses terminaron cayendo en tres sets. En la Mayor Varonil dirigida por Gerardo Bahena, Guerrero logró su pasaporte al ganar con autoridad cada uno de sus encuentros donde se paró a jugarle a sus rivales de la Región VI.

En lo que fue la actividad de la categoría Juvenil Nacional Femenil, no pudo pelear por un lugar, ya que Morelos sacó su poderío para quedarse con el pase. Finalmente la rama varonil Nacional quedó fuera por diferencia de puntos, derrotaron a Ciudad de México, pero en un juego para el olvido cedió terreno ante Morelos.

En esta eliminatoria cabe resaltar que el municipio de Iguala representado por el Cemec Voli Iguala fue la base de estos conjuntos que ahora buscarán un lugar en el pódium de la Olimpiada Nacional.