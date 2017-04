De Adicto a ADICTO

Querido hijo:

Con el corazón en la mano, con toda la honestidad del mundo, quiero compartir contigo, la cruda realidad de la enfermedad que me atrapo de por vida, fue y es un cáncer mortal, sumamente compleja, es, muy triste la historia de mi vida, arruinada por el alcohol y las drogas, mucha gente dice que es un vicio, qué es cuestión de fuerza de voluntad, que muchos han podido dejar de beber de la noche a la mañana, pero en mi caso, no fue así, tuve que tocar fondos, crueles, duros, drásticos, tuve que perderlo todo y sufrir mis propias consecuencias, como el volverme loco, como el perderlo todo y estar en un pantano de arenas movedizas, que entre más caminas por el laberinto infernal, más te hundes. Yo empecé muy niño, a los doce años de edad, a sentirme muy cuco con cerveza y cigarro a mano, a sentir que pertenecía a un circulo de gente adulta, a sentir, falsamente el reconocimiento de estos borrachos, yo no sabía todo lo que la vida me ha enseñado respecto a esta maldita enfermedad, perra, perversa del alma, que yo llamo “La Saliva del Diablo”, que es incurable, progresiva, contagiosa, burlona y mortal. Es compleja, no nada más es alcohol y drogas, son infinidad de detalles como los egos, los apegos, complejos, miedos, defectos de carácter, pereza y un mundo de cosas más que hacen de mi enfermedad un verdadero cáncer.

No es solo cuestión de alcohol y drogas

Esta enfermedad, es emocional, viene de una generación a otra y quien tiene antecedentes de alcoholismo o neuróticos está en un alto riesgo de caer en las garras de cualquier adicción, es también, una enfermedad mental, me invaden los pensamientos psicóticos, a veces recurrentes y patológicos, pensamientos en contra de uno mismo; un alcohólico como yo, tiene muchos problemas en la vida por su manera de pensar, es también una enfermedad física invadida por la ansiedad la que genera intranquilidad, inestabilidad y una enorme dependencia por alguna sustancia o conducta toxica, por supuesto, que esta enfermedad es incurable, progresiva y mortal, por desgracia la gran mayoría de las personas tiene esta herencia genética y neurótica, quiero decirte, que el primer cigarro, fumarlo es muy fácil, como lo es la primera cerveza y por esa condición genética, por tus condiciones emocionales, como son tus heridas del alma, realidades que ahí están en tu ser, pero que pocos saben y conocen del tema, debes de saber que la adicción a las sustancias toxicas, nace por la ansiedad de tu cuerpo y entre más te metes, mas quieres, hay quien comienza con un churro de mota, al año se chuta fácil diez diarios, de ahí brinca a drogas más fuertes como el cristal que provoca severos daños a tu cerebro y cuerpo, mi recomendación es que no retes al destino, estas predispuesto a hundirte en este pantano y no salir nunca en la vida.

El adicto, nace o se hace?

En mis conferencias, cuando todo el tema, hago esta pregunta y la mayoría, la gran mayoría me responde.- El adicto, se hace.- La verdad es que tu estas predispuesto si vienes de abuelos, de padres alcohólicos, de tíos drogadictos, la enfermedad está en tu sangre, en tu mente y luego, si naces en un hogar disfuncional, donde hay violencia doméstica, muchos pleitos entre tus hermanos y padres, donde no existen códigos de conducta, ni modales, donde la manera común de hablar es con groserías y gritos, insultos, la inestabilidad emocional, los malos ejemplos, las guerras de vanidades, la danza de los egos, la ausencias de respeto, amor, convivencia comunicación, responsabilidades, derechos y tantos más ingredientes, hacen sin duda, de que el adicto nazca y se haga en su hogar, se haga adicto a las conductas toxicas, como la pereza, las mentiras, el postergare, la informalidad, el no cerrar círculos, la apatía, la soberbia, se haga adicto al ocio, a la vagancia, y así, de una manera simple, entrar a un verdadero infierno, porque muchos pueden dejar de consumir, pero no pueden cambiar jamás en la vida, su ingobernabilidad. Claro, que no podemos generalizar, porque muchos niños a pesar de que nacen ausentes de padre, la mama, tiene un novio, luego otro y muchos más, este niño, salva su vida y vive libre de drogas, termina una carrera, se casa con una buena mujer, tiene hijos y su familia es de bien, mientras que un adicto, no termina ninguna carrera, tiene relaciones de pareja enfermas y destructivas, también deja hijos regados por todos lados y de ninguno se hace responsable.

Las grandes diferencias de la vida.

Entre un triunfador y un fracasado, el abismo es muy profundo, pero el sello se marca profundamente desde que naces y las características negativas te hacen un fracasado, un don nadie, un drogadicto y es así como se nace y se hace un adicto, nadie quiere tener un fracasado en casa, una niña menor de 16 años embarazada o con crías, nadie desea un mariguano en casa, pero muchos padres hacemos todo hasta lo imposible porque los hijos fracasen, les enseñamos a no valorar, a realizar el más minino esfuerzo y esperar el máximo resultado, no sembramos el espíritu de lucha y superación, no creamos el hábito de la lectura, permitimos que en casa se hable vulgarmente a todas horas y en cualquier lugar, nos olvidamos de motivar el liderazgo, la independencia, de estimular la creatividad y el talento, enseñamos una pésima relación de pareja, mostramos nuestras miserias espirituales, no somos honestos ni íntegros y de adultos, nuestros hijos, fracasados, son lo que hacen el robo hormiga en sus trabajos, son deshonestos, le roban el tiempo a la empresa, todo se les olvida, son ineptos, nefastos, mal nacidos, son los corruptos, los mal hecho, son nacidos para perder y por supuesto, frágiles, adicto, depresivos, ¡ah!, pero hay un dato curioso, porque un hermano es un triunfador y un líder, mientras que otro, es un don nadie?.- Simplemente es una elección, tú eliges tu propio camino, tú decides si quieres ser un mediocre prendido de la marihuana y de la pereza, un mediocre que no estudia, ni trabaja o si realmente quieres ser un hombre de bien.- ¿Cuál es tu elección?

Sé que podemos darle el blindaje a nuestros hijos, podemos guiarlos por otros caminos, lejos de las adicciones y conductas toxicas y sé que por desgracia serán los fondos que habremos de tocar los que nos harán actuar.- Deserción escolar, delincuencia juvenil, violaciones y delitos sexuales, suicidios, trastornos alimenticios, adictos a nuevas adicciones, violencia doméstica, divorcios, niñas madres, depresión…. ¿Qué más quieren?