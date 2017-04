Últimos campeones

De 2001 a 2016 se escribieron historias épicas en Primera Fuerza

(Última parte)

Iguala, Gro., Abril 14.- Con la tercera parte de esta recapitulación, Diario 21 recuerda a los campeones de los últimos 16 años en los que Cesvi Universidad fue el único tricampeón, Campo Agrícola tras más de 30 años regresó al campeonato, los torneos pasaron de ser a dos vueltas a cortos (Apertura-Clausura) y las finales dejaron de jugarse en el Estadio “Ambrosio Figueroa” en el 2003 para adoptar la cancha 2 de la UDI como recinto para testificar a los campeones que se quedan para la posteridad.

SAN MIGUEL TUVO SU PRIMERA ALEGRÍA

Para el arranque de la década los torneos a dos vueltas se terminaron y adoptaron el de jugar a torneos cortos, en aquel que se jugó el 3 de junio de 2001 se le denominó de Verano, en aquella ocasión San Miguel llegó con la encomienda de llegar al título tras perderlo la edición anterior en penales y en el duelo final se encontró al Reforma que estaba en su primera final; en el duelo los “reformistas” se fueron al frente con gol de Adair Martínez, pero en el segundo tiempo, Roberto Bueno y Roberto Villagomez le dieron el campeonato a los “sanmiguelistas”.

SAN JOSÉ RESULTO MÁS SANTO

Para el invierno de 2001 a los conjuntos de San José y San Miguel les tocó verse las caras en una final que se diputó el 6 de enero de 2002, los “sanmiguelistas” llegaron con un equipo súper reforzado pero la juventud de los “carpinteros” fue crucial para que se llevaran el campeonato con marcador de 2-1, Salvador y Román Pita fueron los encargados de anotar, por su rival lo hizo Miguel Molina.

CESVI UNIVERSIDAD INICIA SU HISTORIAL

El torneo Verano 2002 marcó el inicio de una etapa con buenos números para el Cesvi Universidad, esta fue su primera final de 11 que disputó en 9 años, en aquella ocasión los “universitarios” enfrentaron el 28 de julio de 2002 al San Miguel, el resultado final fue un 5-1 que dejó de manifiesto quién llevó las riendas del encuentro, Daniel Rodríguez, Leandro Aranda en dos ocasiones, Marco Martínez y Roberto Estrada fueron los encargaos de escribir esta historia.

UNIÓN IGUALA SORPRENDIÓ

Para el Apertura 2002, Unión Iguala volvió a aparecer en el mapa del futbol igualteco, aquella edición jugada el 16 de marzo de 2003 enfrentó al Cesvi Universidad que llegaba con etiqueta de favorito; Adrián Acosta y Enrique Trujillo tenían otra idea y le dieron a los “unionistas” el campeonato. Entre los datos de este cotejo fue la última final que se jugó en el Estadio “Ambrosio Figueroa Figueroa”.

REFORMA TAMBIÉN SE CORONÓ

Reforma tras muchos años de buscar el campeonato por fin logró su propósito en la final del Clausura 2003, en esa edición le tocó medirse al Cesvi Universidad el 7 de diciembre de 2003, el resultado final fue de 1-0 para los “reformistas” tras el autogol de Miguel Morales al minuto 38.

SAN MIGUEL VOLVIÓ AL TRONO

Una de las finales más apasionadas de los últimos tiempos fue la que escenificaron San Lorenzo y San Miguel en la edición del Apertura 2004, en esa batalla jugada el 4 de junio de 2004 los “sanmiguelistas” se quedaron con la gloria al imponerse 3-0 con goles de Uribel Castrejón en dos ocasiones y Austin Tuckco.

NACE EL ÚLTIMO TRICAMPEÓN

El Clausura 2004 marcó la mejor etapa del Cesvi Universidad en el futbol igualteco, en donde impuso la marca de un tricampeonato que ostentaba el Unión Iguala desde la temporada 1981 hasta 1984, en la final se encontró con el San Juan aquel 9 de enero de 2005, el resultado de aquella contienda fue un 3-2 que escribió Geovanny Hernández con gol al minuto 82.

LA TARDE DE ANDRÉS

San Juan se quedó con la espinita clavada de la edición anterior y para el Apertura 2005 se encontró de nuevo con el Cesvi Universidad, aquella contienda arrancó con el 1-0 para San Juan por conducto de Julián Navarrete, pero Andrés Diaz saltó de la banca y a los 74, 91 y 93 minutos le dio al Cesvi el bicampeonato que se consumó el 16 de junio del 2004.

LLEGÓ EL TRICAMPEONATO

La obra del Cesvi Universidad culminó en el Clausura 2005 con la obtención del tricampeonato, el 16 de marzo de 2006 le tocó jugar ante 20 de Noviembre, el resultado final fue un 2-0 que escribieron Andrés Estrada y Andrés Díaz, que unieron a su equipo a la lista de tricampeones en donde están el Campo Agrícola de los 70’s y el Unión Iguala de los 80’s.

VOLVIÓ A LAS ALTURAS

San Lorenzo buscó y encontró la segunda corona de su historia el 14 de enero de 2007, en esa final le tocó jugar ante Balsas Sport un encuentro histórico, ya que por primera vez de noche se disputaba una final en el máximo circuito, el resultado fue de 2-1 para los “lenchos” por conducto de René Martínez e Ismael Ruiz.

LA ÚLTIMA DE SAN MIGUEL

El regreso al trono de San Miguel se dio el 15 de julio de 2007 en la final que protagonizó ante el Unión Iguala, la victoria en esa contienda fue de 1-0 gracias al tanto de Isaac Rodríguez, este campeonato fue el último para los “sanmiguelistas” en su historia luego de 8 años de ser un invitado constante a las liguillas.

SAN LORENZO SUMÓ SU TERCERA ESTRELLA

El 2 de marzo de 2008 el Cesvi Universidad y San Lorenzo fueron los protagonistas de la final que se definió por segunda vez en los penales, en el tiempo regular terminaron empatados 2-2, por los “universitarios” anotó Omar Peña en dos ocasiones, por los “lenchos” lo hizo Carlos Gallegos y Carlos Cuevas, en la definición de los penales terminaron 8-7.

VOLVIERON A LA CIMA

Tras 11 años de no poder llegar a su propósito, el conjunto de San Juan sumó la segunda corona a su playera, en aquella ocasión le tocó enfrentar al San miguel el 14 de septiembre de 2008, el marcador fue un 2-0 que escribieron Armando Vázquez e Israel Méndez.

LLEGARON AL PARAÍSO

La primera corona de Paraíso fue tatuada el 24 de mayo de 2009, Cañeros regresaba a una final de Primera Fuerza pero no era el momento de saborear de nueva cuenta la gloria, los “paradisiacos” firmaron el título con un 2-0 que escribieron Ismael Ruiz y Miguel Castro.

LO VOLVIÓ A VENCER

San Lorenzo regresó a una final y en esta se volvió a topar con un Cesvi Universidad que venía por la revancha, el resultado fue 3-2 para los “lenchos”, Elizandro Sánchez, Omar Orduña y Víctor Flores se encargaron de poner el cuarto campeonato de un conjunto que hasta el momento ya no milita en la Primera Fuerza.

SAN JUAN SUMÓ OTRO TÍTULO

La final de la siguiente edición tuvo en los conjuntos de Paraíso y San Juan a sus principales protagonistas, el 15 de agosto de 2010 el destino quiso que los “rayados” sumaran la tercera corona con la anotación de Antonio Fitz.

CAÑEROS DIO SU CUARTO RUGIDO

La cuarta corona de Cañeros en el máximo circuito se dio el 20 de marzo de 2011, la espera de 14 años por un campeonato se acabó con el que firmaron ante 20 de Noviembre tras derrotarlo 2-1 con los tantos de Jesús Ramos.

CESVI REGRESÓ A LA GLORIA

El 30 de octubre de 2011 marcó el regreso a la gloria para el Cesvi Universidad y luego de dos intentos fallidos logró ser campeón tras derrotar al Municipal con marcador de 2-0, Juan Chacón y Néstor Moreno le dieron su quinta corona en la última final que se jugó en cancha natural y pasar después a pasto sintético.

SE CONVIRTIÓ EN BICAMPEÓN

Cesvi Universidad en el siguiente torneo además de sumar su sexto campeonato logró cobrarse una vieja afrenta con el Unión Iguala que lo había dejado sin nada hace 9 años, en la cancha aquel 8 de julio de 2012 los “universitarios” no se guardaron nada para imponerse 3-0 con goles de Eduardo Hurtado y dos de Mario Gatica.

CAMPO AGRÍCOLA SE LA LLEVO EN PENALES

Tras una espera por más de 30 años Campo Agrícola terminó con su sequía de títulos cuando se enfrentó a Tamarindos en una final dramática que terminó empatada a 4 tantos en el tiempo regular, en la definición por los penales ganó en “muerte súbita” aquel domingo 3 de febrero del 2013.

TAMARINDOS POR FIN

Luego de dos intentos por llegar al campeonato, Tamarindos logró tocar el cielo al imponerse en la final a Nueva Alianza aquel 20 de octubre de 2013, Héctor Alonso, Javier Galarza y Rubén Peña le dieron el campeonato a una escuadra que posteriormente sería protagonista en las finales.

TAMARINDOS SE CONVIRTIÓ EN BICAMPEÓN

El bicampeonato fue una realidad para el conjunto de Tamarindos luego de que al siguiente torneo derrotara a Preventivos 4-1, Isaac Rodríguez, Omar Orduña, Héctor Alonso y Paul Pichardo le dieron la corona a los “verdiblancos” el 22 de junio de 2014.

UNIÓN IGUALA AUMENTÓ SU CUOTA DE TÍTULOS

Con un equipo bien reforzado en todas sus líneas el conjunto de Unión Iguala logró sumar otro campeonato más a su exitosa carrera, el 8 de febrero de 2015 dejó sin nada a Preventivos con un 4-1 que escribieron Aldo Nava, Rogelio Calderón, Adán Gutiérrez e Ignacio Díaz.

UNIÓN IGUALA TAMBIÉN FUE BICAMPEÓN

El buen momento continuó para el conjunto del Unión Iguala tras conquistar el campeonato, en su segundo intento por buscar el bicampeonato logró su propósito tras derrotar a Tamarindos en la final con un contundente 5-2 en el que intervinieron Ignacio Díaz con dos anotaciones, Adán Gutiérrez también con dos y David Peralta selló la cuenta de aquel 5 de septiembre de 2015.

CAMPO AGRÍCOLA SE LO LLEVA EN DRAMÁTICA DEFINICIÓN

La final protagonizada por Cesvi Universidad y Campo Agrícola el 19 de marzo de 2016 estuvo llena de drama hasta el último momento, los “guindas” ganaban 5-0 pero una reacción de los “universitarios” los llevó a empatar la serie a 5 goles, en los tiempos extra Cesvi anotó el 6-5 pero Campo regresó para poner esto 6-6 que mandó a los penales, en donde los “agrícolas” lograron la victoria 5-4.

LA ÚLTIMA FUE PARA LOS “GUINDAS”

En el último juego por el campeonato disputado el 2 de octubre de 2016, Campo Agrícola enfrentó al Unión Iguala en duelo donde los “guindas” se impusieron con un contundente 4-2, en donde Francisco Ortega en dos ocasiones, Néstor Moreno y Mario Gatica se encargaron de darle e bicampeonato a la oncena “agrícola” que cederá el trono este domingo ya sea a Preventivos o Nueva a Alianza, ninguno de los dos a saboreado lo que es un campeonato, de ahí que la final se ponga más interesante.