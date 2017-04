Presencias y Evocaciones

A la memoria de mi maestro y amigo Alfonso Contreras Milanés.

Dedico estas primeras palabras a cuatro amigos míos que contribuyeron al progreso de Guerrero y de México, mediante su trabajo organizado y libre, fruto de firmes convicciones. Los tres primeros desafortunadamente fallecieron hace tiempo: Hermenegildo Peña Valencia, Elías Naime Némer, Hermenegildo Rodríguez Hernández. El cuarto vive y sigue construyendo patria, Margarito López Ramírez. Todos nacieron un 13 de abril en distintos años. A los cuatro conocí y traté. También obtuve el beneficio de su trato cálido y profundamente humano. Salvo el maestro Peña Valencia quien fue originario de Sonora, los demás nacieron, se formaron y sirvieron a Guerrero. Margarito López Ramírez vive en Guanajuato, desde hace un par de años. A todos recuerdo con amistad y afecto sincero.

En este trece de abril rememoramos el nacimiento del caudillo insurgente Hermenegildo Galeana “Tata Gildo”, como llamaban cariñosamente al administrador de la Hacienda de “El Zanjón”. Este ilustre varón, nació en Tecpan, hoy de Galeana, hace 255 años. Cuando el cura de Carácuaro, José María Morelos y Pavón, arribó a esa pequeña población el 7 de noviembre de 1810, se sumó a la causa libertaria, con sus hermanos, su sobrino Pablo y 700 hombres sin armas. Curiosa coincidencia, porque también Vicente Guerrero, se unió a la lucha insurgente con cerca de 500 hombres desarmados. Prueba del caudillo valeroso y aguerrido, aún sin medio de defensa.

Hermenegildo Galeana, fue paradigma de fidelidad a sus propias convicciones políticas y de lealtad al Generalísimo a quien salvó la vida en Cuautla. Se distinguió por su entereza irreductible, su audacia indomable y por su gran serenidad en los momentos de peligro. Su primer hecho de armas se registró en el cerro de “El Veladero” y participó después en numerosísimos encuentros contra las fuerzas realistas, en los que siempre sobresalió por su asombrosa valentía y acometividad.

Peleó en Llano Grande, el 8 de diciembre de 1810. En La Sabana el 13; en el Campo de los Coyotes el 29 de marzo de 1811; en Chichihualco, Tixtla, Taxco, Tepecoacuilco, Cuernavaca y en Cuautla, ciudad en la que los españoles prolongaron el sitio del 18 de febrero al 2 de mayo de 1812. Combatió posteriormente en Zitlala, otra vez en Chilapa; en Huajuapan de León, el Palmar, Orizaba y el Puerto de Acapulco, distinguiéndose al apoderarse del Fuerte de San Diego.

Fue un símbolo épico de férrea temeridad, en el ataque y de altivez vigorosa en la defensa. Siempre en la línea de fuego. Batalló incansable en Valladolid, Puruarán, Zirándaro y Coyuca de Catalán. Otra vez en “El Veladero”, El Zanjón, Atoyac y después –toda una trayectoria de vida en armas y de pólvora en las manos-, en Coyuca de Benítez. Ahí fue rechazado por los realistas, atravesó el río en dirección a un bosque próximo y enfrentado a fuerzas superiores, buscó la salvación en la huida. Con tan mala fortuna que la rama de un árbol le derribó del caballo y antes de poder levantarse, catorce soldados españoles de caballería le rodearon y uno de ellos le disparó a mansalva, atravesándole el pecho.

Todavía trató de luchar pero fue inútil. Cayó en el sitio llamado El Salitral a 9 kms de Coyuca de Benítez, el 27 de junio de 1814. El Congreso de la Unión lo declaró Benemérito de la Patria en 1823. Su nombre figura con letras doradas en el salón de sesiones de la H Cámara de Diputados en la CDMX. Tata Gildo vive también grabadas con letras de oro en el corazón de los mexicanos, al igual que Hidalgo, Morelos, Guerrero y Guadalupe Victoria.

Sería bueno sacar del olvido a otros sencillos y valerosos adalides que participaron en la gesta independentista y que casi se ignoran sus luchas y cruento sacrificio, como los del insurgente Pedro Moreno e Ignacio López Rayón.

P.d. El que sabe y sabe que sabe es un sabio: escúchalo./ El que sabe y sabe que no sabe es un hipócrita: húyelo. El que sabe y no sabe que sabe es un escéptico: obsérvalo. El que sabe y no sabe que no sabe es un ingenuo: acompáñalo. El que no sabe y sabe que sabe es un fatuo: desprécialo. El que no sabe y no sabe que no sabe es un farsante: ridiculizalo. El que no sabe y sabe que no sabe es un ignorante: instrúyelo. El que no sabe y no sabe que no sabe es un sonámbulo: despiértalo. (ANIP)