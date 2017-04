Que conste...son reflexiones

La política no es de presión constante; cuando los grupos sindicales donde militan muchos adeptos a diversos partidos se pretenden utilizar para que, con el pretexto de las posturas sindicales se conviertan en grupos de presión política ligados a los intereses de los grupos de los partidos políticos, como ha venido sucediendo en el caso de la sección 22 del magisterio oaxaqueño, o de probar la unión y la fuerza de sus grupitos políticos que van desde los grupitos de maestros ligados a los grupos de mochos o ultra mochos del Yunque, hasta los grupos “radicales” que pretenden seguir las rutas de las guerrillas,para mostrar su músculo a un gobierno, olvidando los intereses de los ciudadanos, comienzan a entrar en un desgaste que solamente podrán recuperar en el momento en que logren actos de represión del parte del gobierno y que en esos actos se generen las víctimas con las cuales puedan alegar que su resistencia es correcta.

El pueblo oaxaqueño ha lidiado por más de treinta años a esos grupos que solamente miran por sus propios intereses yen donde, sus dirigentes, al igual que los dirigentes del charrismo, se han enriquecido sirviendo a los diferentes grupos políticos o manipulando los recursos sindicales en su favor, la realidad es que los maestros están igual o peor que en los tiempos del charrismo sindical. Aceptan las mesas de diálogo para imponer sus condiciones o sus ocurrencias, pero no miran los intereses de los oaxaqueños, ni siquiera los propios intereses de los maestros, ya que en plenas vacaciones de Semana Santa, les obligan a asistir a las marchas que, según la dirigencia, “mostrarán al pueblo de México” que los reclamos de ellos, con claros tintes políticos de desestabilización, para poder venderse al mejor postor, cuentan con el “respaldo del magisterio”, así que los profesores tendrán que asistir, bajo pena de castigos económicos o incluso perder los puestos y los lugares en las escuelas, asistir a sus marchas de “resistencia”.

EN VERDAD, EN LO PERSONAL NO CREO EN LA FAMOSA REFORMA EDUCATIVA MARCADA POR EL SEÑORITO Nuño, NO , NO CREO, PORQUE NO TIENE NADA DE REFORMA EDUCATIVA , sin embargo, tampoco creo ya en las promesas y acciones de los dirigentes de la sección 22 que, de pronto, se consideran líderes revolucionarios cuando o son títeres de grupos políticos o simplemente oportunistas que se venderán al mejor postor, obteniendo muchos millones depesos, como lo han mostrado otros dirigentes que se han enriquecido, mientras los maestros de base se joden en plantones y marchas…

El gobierno de Alejandro Murat, desde el primer día, mostró su “disposición de construir los acuerdos de cambio” que se requieren para un buen arranque de gobierno y que accionen los resortes económicos que se requieren para el desarrollo económico de la entidad y su recuperación, después del gobierno de Gavino Cué que no solamente saquearon los recursos de los oaxaqueños, sino que dejaron a un estado colapsado, y ahora, en vez de apoyar para salir adelante a los oaxaqueños parece ser que los dirigentes sindicales de la 22, se prestan a la desestabilización que orquestan los saqueadores y corruptos que no quieren que se les investigue ni se les lleve ante las autoridades. Usan a los maestros para maniobras de distracción yde presión política y negociación de puestos, presupuestos y de impunidad…

Desde el séptimo día el gobierno de Alejandro Murat se establecieron acuerdos que iban desde lo laboral a lo social. De esa manera se abrieron rutas concretas de solución no sólo en el ámbito de las atribuciones del gobierno del estado sino que incluían gestiones personales del gobernador con autoridades federales para sacar adelante tales compromisos en beneficio de los miles de maestros y egresados de las normales del estado

“Al procurar los espacios de diálogo constructivo y resolutivo se materializaron las reuniones de trabajo al más alto nivel con la nueva dirigencia de la sección 22. El ejercicio de estas reuniones fue avanzar en la resolución de problemáticas planteadas por el gremio, restablecer la operatividad plena del IEEPO en sus oficinas y que las plazas públicas fueran liberadas en beneficio de la vida cotidiana de los oaxaqueños”, sin duda, todo esto es necesario para recuperar la reconstrucción del tejido social y la economía en la entidad y se sentaban las bases para que no se permitieran chantajes, ya que, Alejandro Murat, tiene disposición de dialogo y de negociación para resolver el problema de la educación en Oaxaca, por esa razón, no solamente el gobierno, sino los ciudadanos, exigen y demandan a la dirigencia de la sección 22 reconocer una realidad y se retorne a un diálogo que ha sido roto, unilateralmente, por parte de la dirigencia de la 22. Esto es lo mejor paraOaxaca y no establecer mecanismo de presión y de violencia ya que, finalmente, se han logrado 3,339 plazas para regularizados, la fecha del 1 de mayo para contratar normalistas y escuelas al 100 que es el mecanismo para el arreglo deinstalaciones en las escuelas y más de 712 normalistas que se evaluaron ya cuentan con plaza de profesores, en fin, hay muestras claras de un diálogo con soluciones y no con improvisaciones, y por esa razón, los asuntos generados por la ineficiencia y la provocación de gentes ligadas al gobierno de Gabino Cué en Nochixtlán, siguen en acuerdos con la secretaría de gobernación en busca de soluciones no de confrontaciones. Hora, es un buen tiempo para mostrar la buena voluntad para avanzar y no para confrontar y provocar, porque el pueblo de Oaxaca, en vez de apoyar la lucha magisterial la viene repudiando, ante los atentados que se hacen a la economía y a la convivencia ciudadana con los bloqueos y los plantones que no lesionan a los reaccionarios imperialistas sino que joden a los oaxaqueños. Y si así se comporta los “revolucionarios maestros” la población no los respeta ni los apoya… porque no apoyan al pueblo, lo vienen jodiendo día a día, por sus caprichos e intereses, donde los dirigentes son los que ganan y los maestros y los ciudadanos, los que se joden…