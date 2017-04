Analizan ex integrantes de PT una alianza con PRD y MC para el 2018

Los ex integrantes de la estructura estatal del Partido del Trabajo (PT) en Guerrero están en el análisis de concretar una alianza con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), más no con Morena, porque estos no alcanzarían resultados favorables.

Lo anterior lo informó el ex coordinador municipal PT, Ernesto Lome Quezada, quien señaló que la adhesión a los proyectos del PRD y MC se deben a las coincidencias, que buscan la suma de las izquierdas para fortalecerse en Guerrero.

Dijo que Morena le apuesta a ir solo a la elección del 2018 y la percepción que tienen las izquierdas, es de que al no ir aliados “va a conllevar a las personas que simpatizan con Andrés Manuel López Obrador, a una división y el resultado será mermado, por eso, la expresión política surgida del PT, está teniendo ya los acercamientos sólo con el PRD y MC”.

“En los próximos días, se tendrá un resolutivo con las dirigencias nacionales del PRD y MC para que en las elecciones en el estado de Guerrero vayamos con ellos coaligados. Todo va encaminado para que el grupo que encabeza el diputado local, Fredy García Guevara, pueda tender los puentes de acercamiento para que en una asamblea se determine con que expresión política nos vamos”.

-¿No van con Morena?

-No hay pláticas con Morena. Lo que sabemos de qué las pláticas se llevan con los dirigentes nacionales de algunos de los operadores de Andrés Manuel López Obrador, uno de ellos, es Ricardo Monreal, pero no hay nada concreto con los ex militantes del PT.

Dijo que en el momento de que hayan logrado los consensos de con quien se van a coaligar, van a realizar un evento grande para efecto de que se dé a conocer sobre los trabajos que vayamos hacer con estas expresiones políticas, la cual las coincidencias se acercan más hacia el PRD y MC.