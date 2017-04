Siguen encendidos

Supersónicos sumó su tercera victoria en torneo de Micro Varonil

Iguala, Gro., Abril 13.- Por tercer partido consecutivo el conjunto de Supersónicos hizo de las suyas para llegar al triunfo, en esta ocasión le tocó enfrentar a Rancho La Misión que hizo buen papel pero al final cedió terreno para sucumbir con marcador de 11-6, lo que le da a los “sónicos” la cima del torneo en Micro Varonil perteneciente a la Liga de Basquetbol del Valle de Iguala.

En el desarrollo del primer capítulo las cosas se le dieron mejor a Rancho La Misión, un buen trabajo defensivo los llevó a recibir por medio de un tiro de línea un enceste en su canasta; Supersónicos también hizo buena labor pero no suficiente para dejar los números en 2-1 favorable para La Misión.

Para el segundo periodo las cosas mejoraron en mucho para Supersónicos luego de que cada uno de sus integrantes llevó al pie de la letra lo sugerido por su estratega y al finalizar este capítulo el marcador se ponía 5-4 favorable para los “sónicos”.

En el tercer momento del encuentro La Misión tuvo su peor desempeño, ya que no pudo anotar puntos y de paso vio cómo su rival iba aumentando su cuota que lo llevaría al triunfo y cuando el reloj marcó 30 minutos de partido las cosas ya estaban 7-4 que obligaba a los del “rancho” a buscar mejorar a como diera lugar.

Finalmente disputado el cuarto periodo no hubo sorpresas y la quinteta de Supersónicos se quedó con la victoria por 11-6, la cual los deja en el primer puesto de este torneo.