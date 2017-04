Últimos campeones del Siglo XXI

Municipal ganó tres títulos en la década de los 90; San Juan alzó la copa luego de 35 años en 1a. Fuerza

(Segunda de tres partes)

Iguala, Gro., Abril 13.- La última década del Siglo XX vio a los conjuntos de San Juan, San José e Iguala alzarse con el campeonato, Municipal sumó más títulos a su lista, Unión Iguala vio la luz en dos ocasiones y finalmente Cañeros también en dos duelos finales levantó la corona tras un duro trajín donde supo cómo salir adelante.

Entre las curiosidades que tuvo la fase de liguilla fue el cambio de formato donde clasificaban 4 conjuntos por grupo, jugaban todos contra todos y salían dos semifinalistas, de ahí salieron dos finalistas que jugaban el último duelo del torneo, esto se dio en la temporada 1997-1998 y permaneció por 26 ediciones hasta que se adoptó la ronda de cuartos de final, semifinal con juegos de ida y vuelta y a un solo duelo la final.

VOLVIERON A SUMAR TÍTULOS

Tras una década donde se quedó en la orilla y sin nada, Municipal finalmente volvió al trono gracias a una buena liguilla en la temporada 1990-1991, en esa ocasión no perdió un partido de los que disputó en la máxima fiesta del futbol igualteco, tras sumar puntos en cada partido, directiva, porra y jugadores festejaron en grande este regreso a la cúspide luego de que se habían quedado cerca.

CAÑEROS SORPRENDIÓ

El partido que definió la temporada 1991-1992 fue de esos que muy difícilmente se borran de la memoria del público que llegó a la cita, en aquella historia escrita el 26 de julio de 1992 tuvo como protagonistas a los conjuntos de Cañeros y Municipal que le bastaba con un empate para lograr el bicampeonato, aquella tarde disputada en el Estadio “Ambrosio Figueroa Figueroa”, César Encarnación se vistió de héroe luego de que al minuto 88 se levantara para anotar el 1-0 con que se escribió la historia de esta edición en la cual los “leones” lograron su segundo campeonato.

MUNICIPAL VOLVIÓ A CANTAR EN EL TRONO

Pasado el trago amargo la escuadra de Municipal que comandaba Humberto Chong (q.e.p.d.), la temporada 1992-1993 fue el regreso a las alturas tras salir con el brazo en alto, en aquella edición el 12 de diciembre de 1993 lograron sellar su titulación con un 4-0 sobre el Internacional, los encargados de darle otro campeonato a los “canarios” fueron José Herrera, Víctor Aguiluz, Donato Saligan y Lucino Moreno.

EL “BI” FUE UNA REALIDAD PARA LOS “CANARIOS”

La campaña 1993-1994 volvió a ser de buenas noticias para la escuadra deL Municipal, por segundo torneo consecutivo se encontró en el camino con el Internacional que buscaba cobrarse la afrenta de la edición anterior, una vez más los “canarios” hicieron de las suyas para coronarse tras ganar 3-0 aquel 12 de junio de 1994, este logro fue para Municipal su última corona en su larga trayectoria dentro del futbol igualteco.

UNIÓN IGUALA SE LLEVÓ EL CLÁSICO

El único registro que se tiene en un duelo por el título entre Cañeros y Unión Iguala se dio el 13 de agosto de 1995, en ese certamen se jugaba a round robind con 4 equipos y el que hiciera más puntos era el campeón, al final de la liguilla terminaron empatados en puntos y tuvieron que definir al campeón de la temporada 1994-1995 en un partido extra, en aquel encuentro un autogol de Jorge Montiel, Jesús Velasco y Nicolás Ramos le dieron forma a un resultado que se escribió con un 3-1 para la causa de los “unionistas”.

RUGEN POR TERCERA VEZ EN SU HISTORIA

La tercera corona para el conjunto de Cañeros en la categoría de Primera fuerza se escribió el 15 de septiembre de 1996, en aquella edición de la temporada 1995-1996 se dio un triple empate en la liguilla, los conjuntos inmiscuidos fueron San Juan, Tamarindos y Cañeros, la directiva de la liga determinó jugar partidos a eliminación directa, tras hacer la rifa el duelo que salió fue el de San Juan frente a los “leones”, mientras que Tamarindos esperaba rival para definir el campeonato.

En el duelo frente a los “rayados” los dirigidos por Rubén Rivera se clasificaron al último juego tras imponerse y en el juego que definió el campeonato una vez más Cañeros salió con el brazo en alto tras vencer 4-1 a Tamarindos con las anotaciones de Alejandro López, Javier Saldaña, César Encarnación y Saturnino Duque.

SAN JUAN LLEGÓ A LA GLORIA

Luego de 35 años buscando el campeonato en la Primera Fuerza, San Juan por fin acabo con toda esa malaria que no lo había dejado disfrutar junto con su gente la mayor satisfacción del futbol igualteco, la cita de tan importante suceso se dio en la temporada 1996-1997, aquella tarde del 16 de junio de 1997 San Juan y San José llegaron empatados en puntos durante la liguilla, esto provocó que por tercer torneo consecutivo un juego extra se tuviera que jugar para definir al campeón.

En aquel duelo que registró un lleno total en la cancha 2 de la UDI las cosas se mantuvieron 0-0 y cuando todo parecía indicar que se irían a los tiempos extra, al minuto 89 una falta en favor de los “rayados” fue cobrada en tres cuartos de cancha por Marco Rangel, quien mandó un centro preciso para Jorge Montiel que con un testarazo mandó la pelota al ángulo para acabar con una sequía de título para le gente del “barrio bravo”.

IGUALA CONCENTRADOS DA LA SORPRESA

La final de la temporada 1997-1998 tuvo una de las sorpresas en toda la historia del futbol igualteco, aquella ocasión Iguala Concentrados se enfrentó con los pronósticos en contra ante Unión Iguala, la historia de aquel 5 de julio de 1998 le tenía preparada una sorpresa a la oncena de los “concentrados” al dejarlos llegar a la cima; al minuto 40 el Unión Iguala tomó ventaja con la anotación de Jorge Montiel, en el segundo tiempo César Encarnación al 60 puso el empate a uno, en la definición de los tiempos extra Jaime López al minuto 113 le dio el triunfo a su escuadra con el 2-1 que sorprendió al público que no daba crédito a lo que pasaba.

SAN JOSÉ CUMPLIÓ SU PROPÓSITO TAMBIÉN

Tras una búsqueda intensa San José también logró su propósito en la última década del Siglo XX, la temporada 1998-1999 fue testigo de su primera corona, el juego final en esa ocasión se dio el 7 de agosto de 1999 enfrentando al Uda Dukla en el juego por el campeonato, el resultado final de ese partido fue un 7-3 en favor de los “carpinteros”; Román Pita, Felipe García con dos tantos, Vicente Marquina en tres ocasiones y un autogol de Francisco González provocaron jubilo en la porra “blanquiazul” que vivía lo que era por primera vez la emoción de un campeonato.

UNIÓN IGUALA ÚLTIMO CAMPEÓN DEL SIGLO XX

La última final del Siglo XX fue protagonizada por los conjuntos de San Miguel y Unión Iguala, ambas escuadras hicieron buenas contrataciones para llegar a la gloria y ahora sólo les faltaba coronarlo el 10 de mayo de 2000, aquella final de la temporada 1999-2000 marcó el regreso al Estadio “Ambrosio Figueroa Figueroa” luego de ediciones de estar fuera del coloso.

En aquel encuentro Miguel Morales puso al frente al Unión Iguala pero un minuto después el ex americanista Miguel Molina empató las acciones, tras jugarse el tiempo regular y los 30 minutos extra, la final se tuvo que definir por primera vez en toda su historia por la vía de los penales, el drama de aquella ocasión fue un 5-3 (6-4 global) que le dio a los “unionistas” el campeonato ante un lleno total en el estadio.