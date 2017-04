Entrega ISSSTE más de 250 mdp en créditos personales en Guerrero

Acapulco, Gro., Abril 12.- El director general del ISSSTE, José Reyes Baeza Terrazas, aseguró que esta dependencia no será privatizada, porque es una institución pública y pidió no hacer caso a rumores y a la desinformación al respecto, lo anterior fue expresado en un evento, donde estuvo acompañado por el gobernador Héctor Astudillo Flores y en el cual se estregaron de manera simbólica préstamos personales a empleados.

En el salón Cholula del Centro Internacional Acapulco, el mandatario guerrerense y el director general del ISSSTE, José Reyes Baeza, entregaron más de 250 millones de pesos en tres mil préstamos personales, suma sin precedentes en créditos que forma parte de los más de mil 200 millones de pesos que se tienen destinados en 2017 para este tipo de créditos en Guerrero.

En su intervención, Astudillo Flores, destacó que: Como gobernador estoy complacido que se encuentre aquí en Acapulco, el director general del ISSSTE, José Reyes Baeza, para hacer un evento que no tiene precedente en Guerrero, yo creo que hay que verlo con un gran entusiasmo el entregar 3 mil préstamos, hojas personales y con la entrega de estas hojas se hará efectivo 250 millones de pesos, es un acto histórico que sin duda es bienvenido”.

El Ejecutivo estatal resaltó la incorporación de Mario Moreno Arcos como nuevo delegado del ISSSTE en Guerrero, a quien reiteró los mejores deseos en su cargo Federal y saludó la presencia del subsecretario de Gobernación, René Juárez Cisneros.

En su momento, el director general del ISSSTE, José Reyes Baeza, puntualizó que este instituto médico federal no será privatizado como lo han señalado actores políticos en diversos medios para confundir a la sociedad, por lo que reiteró el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto con este sector.

Y precisó: El ISSSTE no se privatiza, eso es una falsedad, es una mentira y se trata de confundir, el ISSSTE es público, es patrimonio de los trabajadores y seguirá siendo siempre una institución pública de ustedes los trabajadores.

El funcionario federal, señaló que durante el gobierno de Peña Nieto los recursos para créditos personales se han incrementado, por lo que en Guerrero se tiene un presupuesto de mil 200 millones de pesos para este año, sumando en todo el país más de 28 mil millones de pesos, así como las pensiones a jubilación y pensionados por más de 190 mil millones de pesos a un millón 75 mil beneficiarios.

José Reyes Baeza manifestó “hoy venimos a entregar créditos, antes del inicio del presidente Enrique Peña Nieto, se entregaban en el ISSSTE 17 mil millones de pesos en todo el país y este año vamos a entregar 28 mil millones de pesos en créditos, pero en Guerrero se entregaban sólo 300 millones de pesos y este año vamos a entregar mil 200 millones de pesos en créditos personales y esto permitirá atender a la población en general”.

Destacó el director general del ISSSTE, quien anunció que los pensionados serán tratados de manera digna y agregó: Se terminaron las revisiones de “existencia” de los pensionados que se hacía dos veces por año “por dignidad y porque es un compromiso que hizo el presidente Enrique Peña Nieto”.

En el evento, el gobernador Héctor Astudillo; el director General del ISSSTE, José Reyes Baeza; el Delegado Federal del ISSSTE en Guerrero, Mario Moreno Arcos y el subsecretario de Gobernación, René Juárez Cisneros, entregaron de manera simbólica las hojas de préstamos a derechohabientes del ISSSTE y trabajadores del estado.