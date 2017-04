A casi un año y medio de que salió del aire el programa “En familia”, el actor y conductor Xavier López “Chabelo” descartó que sufra de depresión, pues su tiempo lo invierte en la escritura de pasajes de su vida y otros proyectos.

Durante 48 años el actor, bajo el personaje de “Chabelo”, fue el anfitrión de la emisión dominical matutina, misma que se hizo famosa por segmentos como “La catafixia” y cerró su ciclo el 20 de diciembre de 2015.

“Ahora me dedico a escribir sobre mi vida, todo lo que me pasa lo escribo” dijo el actor, al señalar que su libro biográfico tardará todavía, y por lo mismo no tiene planes de hacer una serie sobre su vida.

“Se me hace presuntuoso, porque tengo una vida normal de un actor común y corriente, no estoy buscando que se haga, si se da está bien, pero no tengo interés”, apuntó Xavier López “Chabelo”, en declaraciones a la prensa.

Referente a su salud, explicó que va todo buen camino, aunque sigue con algunas molestias en la espalda por problemas de vertebras.

Sin embargo, de lo que siempre se ríe es de los memes que hay en la red social, sobre su famoso personaje de “Chabelo”, “que bueno que hay, porque así estoy vigente”.