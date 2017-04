Al clausurar la Primera Sesión ordinaria del Consejo Guerrerense para el Desarrollo Sustentable, el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, consideró que los programas destinados al campo deben tener un ánimo de equilibrio y justicia. Como presidente de este Consejo, Astudillo garantizó que para su gobierno el campo es un tema de alto interés.

Indicó que por eso mantiene un estrecho contacto con la SAGARPA, para garantizar que los programas destinados al campo lleguen a los guerrerenses que viven del campo. Aunque los programas de este rubro no fueron afectados en el presupuesto, hay que seguir luchando para encontrar más respaldo que permitan mejorar las condiciones del campo guerrerenses. En el presente gobierno del estado, el apoyo al campo ha sido prioritario y como muestra está la entrega gratuita del fertilizante.

ISSSTE, EL NUEVO DELEGADO.

Durante la reciente visita que realizó a Guerrero el presidente de la República Enrique Peña Nieto, para inaugurar la convención bancaria, el ex presidente municipal de Chilpancingo, acudió al evento y de manera expresiva, Peña Nieto lo saludó y ambos se dieron un abrazo con afecto.

Peña Nieto le pregunto a que se dedicaba y Mario respondió que todavía no se incorporaba al servicio público. Luego platicaron ambos con el gobernador Héctor Astudillo Flores, y al otro día se dio a conocer el anuncio de que Mario Moreno Arcos sería nombrado nuevo Delegado federal del ISSSTE.

La toma de protesta se postergó durante varios días por cuestiones de agenda. Pero este martes y teniendo como sede la sala “Dolores Olmedo”, del Centro Internacional Acapulco, se llevó a cabo con la presencia del gobernador Héctor Astudillo Flores, el director general del ISSSTE, José Reyes Baeza Terrazas; el subsecretario de gobernación René Juárez Cisneros; la diputada federal Beatriz Vélez Núñez; el director de delegaciones del ISSSTE, Alfredo Villegas, entre otros funcionarios estatales y federales.

Lo anterior fue sin duda un espaldarazo firme y contundente para el Contador Mario Moreno Arcos, demostrando un claro interés del gobernador Astudillo Flores, para que los príistas destacados y con trayectoria, no se queden fuera del servicio público y sean bien tomados en cuenta. El cargo que ocupa desde hoy el ex alcalde capitalino no es médico en el sentido estricto de la palabra, sino administrativo.

Seguramente Moreno Arcos sabrá desarrollar un buen papel como lo ha hecho en toda su actividad política y administrativa. Durante su carrera como diputado federal supo ganarse amigos que hoy ocupan los cargos más altos del país. Siempre ha sido leal con el gobernador Héctor Astudillo, a quien apoyó desde que este fue designado candidato.

Durante los discursos pronunciados por el director general Reyes Baeza y Mario Moreno, se garantizó la no privatización del ISSSTE y un trato digno y mejor para los derechohabientes. El nuevo delegado ofreció que visitará todas las unidades médicas para conocer su problemática y dar solución a esta. El gobernador Héctor Astudillo por su parte, aseguró que la designación de Moreno Arcos fortalecerá a esa dependencia.

POLITIZANDO LA VIOLENCIA.

De manera oportuna y con mucha propiedad, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez, hizo un llamado a los dirigentes del PRD y otros partidos de oposición, para que no politicen la violencia que se vive actualmente porque aprovechar esta situación con fines meramente electoreros, no beneficia a nadie ni ayuda a solucionar el problema. Esto lo afirmó Huicochea, luego de que el líder estatal del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán, afirmara que Guerrero vive una negra noche de violencia e impunidad bajo el gobierno de Héctor Astudillo Flores.

La inseguridad que vivimos actualmente en Guerrero es generada por grupos de la delincuencia organizada que cuentan con armas de grueso calibre y muchos halcones que les avisan del movimiento que hacen las fuerzas policiacas. Es por eso que las ejecuciones en un 95% de los casos se dan entre gente que milita o tiene relación con estos grupos y no con la sociedad en general. Sin embargo, el número creciente de cuerpos encontrados sin vida en la orilla de las carreteras, especialmente en Chilpancingo, genera incertidumbre excesiva entre la sociedad.

Por otra parte, con la toma de protesta del diputado local Samuel Reséndiz Peñaloza como nuevo dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), el PRI fortalece sus bases y con el trabajo que realizará este miembro de las nuevas generaciones de políticos priístas, los militantes de las zonas urbanas tendrán un nuevo enfoque de organización y seguramente se aumentará la afiliación al partido tricolor.

manueltello2002@yahoo.com