Lanza PAN convocatoria de afiliación y reafiliación; definirá padrón para 2018

El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) lanzó la convocatoria para que la militancia panista adherente y activa, participe en el proceso de reafiliación y afiliación que definirá el padrón final válido para las elecciones para las elecciones del 2018.

Lo anterior lo informó, el ex diputado local y ex alcalde de Tepecoacuilco, Antonio Galarza Zavaleta, quién señaló que la convocatoria de reafiliación y afiliación sólo se dará en lo que resta del mes de abril, con la cual se pretende que los derechos de los militantes estén vigentes para participar en cualquier proceso.

Dijo que las afiliaciones y reafiliaciones se darán en los horarios de 9 a 3 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde y en el mes de mayo la afiliación será solo para aquellos que están convencidos “quien no se reafilie, no estará en el padrón, estará dado de baja.

Nosotros somos 800 militantes en Tepecoacuilco y en Iguala es una cantidad menor”.

“Estamos trabajando muy fuerte en Tepecoacuilco, queremos que se gane nuevamente y también en Iguala, Taxco y Buenavista de Cuéllar. Todos los panistas buscamos la unidad y queremos que esa unidad se refleje con los triunfos que se buscan con el PAN”.

“El PAN busca crecer, crecer con trabajo con la gente, no crecer por crecer, sin trabajo, nada. Todo aquel que quiera salir en 60 días con un candidato para ver si gana o no, eso no va a suceder en el PAN, es pérdida de tiempo y perdida de dinero”.

Finalmente dijo que con el trabajo que vienen haciendo, están pugnando porque tengan candidatos propios, porque solo así el panismo va a crecer y fortalecerse.

“Todos los abanderados deben ser panistas, puede ser un hombre o mujer, pero panista desde luego”, concluyó.