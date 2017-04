En busca de la gloria

Aún no se define dónde se jugará la gran final de Primera Fuerza

Iguala, Gro., Abril 12.- La gran final de Primera Fuerza entre Preventivos y Nueva Alianza aún no se define dónde se jugará el próximo domingo, por lo que la directiva de la Liga Amateur de Iguala está valorando esta situación para tener un gran espectáculo.

La directiva de la Amateur de Iguala está checando dónde se jugará este partido del futbol local, por el momento no se sabe en dónde Nueva Alianza y Preventivos darán su mejor esfuerzo en busca del título.

El domingo se conocerá al nuevo monarca del futbol de Primera Fuerza, en donde ambos equipos quieren quedarse con la gloria y alzar su primer título en esta categoría y será el jueves por la tarde cuando se defina dónde se jugará la final.

En donde se decida que se juegue la final, ahí mismo se disputará la de Reservas de Primera Fuerza, en donde los equipos de Nueva Alianza y Cesvi Universidad van en busca del título.

También se está en espera qué silbante será quien sancione el encuentro de la final de Primera Fuerza, en done será un silbante de Primera División de la Liga MX.