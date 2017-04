Hicieron su revolución

San Juan sigue en plan grande tras vencer 2-0 a la 20 de Noviembre

Iguala, Gro., Abril 12.- Con una victoria de 2-0 sobre el conjunto de la 20 de Noviembre, San Juan sigue acechando la cima del campeonato de Juvenil “A” que aún ostenta Preventivos y en su duelo de la jornada 13 su gente de ofensiva tuvo que emplearse a fondo para sacar un resultado que únicamente los hace esperar rival para la fase de liguilla en la que buscarán el tricampeonato.

En las acciones del encuentro la escuadra “sanjuaneña” se abalanzó con todo para adueñarse primero del balón, esta situación se dio rápido y en una jugada fulminante, Eduardo Jiménez llegó hasta el área de su rival para anotar el 1-0 con que se fueron al descanso del medio tiempo. En el regreso a la cancha pese a que 20 de Noviembre daba muestras de reacción no lograba hacer de las suyas.

Los “rayados” no se fiaron de su rival y siguieron atacando hasta encontrar el gol que les diera calma para evitar la sorpresa, en la recta final fue Ronaldo Román quien selló esta victoria gracias a una buena definición y con poco por jugar ya no hubo tiempo para más, consumándose así un triunfo que refleja su buen paso en 13 jornadas del Clausura 2016-2017.

En más resultados de esta jornada, Campo Agrícola y Furia Iguala complicaron su situación en el torneo tras igualar a 3 anotaciones; Reforma dio un paso importante en sus aspiraciones por clasificar a la liguilla tras aplastar 16-0 al Real Jaguares; otra escuadra que goleó fue Preventivos luego de imponerse 15-0 al Barcelona; Cañeros y San Nicolás FC empataron a un gol y Tamarindos se impuso 1-0 al San Nicolás.