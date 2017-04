Se incrementan en más del 50% los incendios forestales en Guerrero: PC

En lo que va de la temporada de incendios forestales del 2017, se incrementaron en más de un 50 por ciento, en comparación con el año pasado, hasta este lunes, la Secretaría de Protección Civil (SPC), tendría contabilizados 118, en tanto que en el 2016, en la misma fecha, apenas se habían registrados 49.

De acuerdo a la información proporcionada por la dependencia, hasta este lunes en la entidad, tendrían registrados, 118 incendios forestales, que han afectado, 9 mil ,797.82 hectáreas. Al hacer una comparación en el mismo periodo en el 2016, apenas eran 49, y afectado 3 mil 226.62 hectáreas, con lo que determinaron que hay un 50 por ciento más que el año pasado, tanto en siniestros como en afectaciones.

Como en años anteriores, la zona Centro de la entidad, es la que registra mayores daños, y el municipio de Chilpancingo, se coloca de manera reiterada, en el primer lugar de los municipios que conforman esta región con 39 incendios forestales, le sigue Acapulco con 25.

El titular de la dependencia, Marco César Mayares Salvador, desglosó que en la región de la Montaña, se han registraron 13 incendios forestales, en la Costa Grande ocho, seis en la Costa Chica; mientras que en la región Norte siete y en la Tierra Caliente, 5.

Sobre los incendios registrados en las zonas urbanas, refirió que suman 405 que han afectado 3 mil hectáreas aproximadamente.

En este rubro, puntualizó el funcionario, el municipio de Acapulco se ubica en primer lugar, con 83; le siguen Ometepec con 65; Chilpancingo con 38; Taxco de Alarcón con 23; Pungarabato con 22 y Zihuatanejo 21.

A estas conflagraciones se suman las ocurridas en lotes baldíos, que suman a la fecha, 254, que han afectado más de 203 hectáreas; además de 10 incendios registrados en basureros, que afectaron 16.8 hectáreas.

El funcionario, llamó a la población a participar en la prevención de incendios, no encendiendo fogatas en bosques sin las debidas precauciones, no tirar colillas de cigarros o cerillos en el campo o desde un auto en movimiento, no arrojar basura generadora de calor como botes de vidrios o plástico, a los campesinos pidió evitar las quemas de “tlacolol” sin el debido cuidado, así como a solicitar ayuda o apoyo del personal adecuado antes de hacerlo.