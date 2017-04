Asfixia, causa de muerte de los 8 encontrados en Chilpo

Chilpancingo, Gro., Abril 11.- De acuerdo con el reporte del Servicio Médico Forense (Semefo), los ocho cadáveres encontrados la madrugada del lunes dentro de una camioneta abandonada, frente al cuartel de la Policía del Estado son varones, fueron torturados y todos murieron por asfixia, ninguno presenta heridas de bala ni mutilaciones.

Roberto Álvarez Heredia, vocero oficial del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG) informó que la primer corporación que acordonó la zona del hallazgo fue la Policía del Estado, ya que fueron sus elementos los que recibieron el primer llamado de alerta, luego de que desconocidos abandonaran una camioneta X-Trail color blanca, con placas del estado de Guerrero cerca de as caballerizas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Después se sumaron elementos de la Ministerial y personal del Ejército Mexicano, quienes resguardaron los trabajos del Servicio Médico Forense (Semefo).

A ninguno de los cadáveres se les encontró documentación que permitiera su identificación.

No presentan heridas de bala, aunque sí lesiones que dejan al descubierto que fueron torturados, “al parecer los tablearon”, indica el vocero oficial del GCG.

Los estudios del forense indican que todos murieron por asfixia, sus captores prácticamente les forraron la cabeza con cinta canela, de tal suerte que murieron ante la ausencia de oxigeno.

Cuando la policía los encontró, los cuerpos estaban envueltos en cobijas y bolsas de plástico.

La Fiscalía General del Estado (FGE) ya inició la carpeta de investigación correspondiente, pero hasta entrada la tarde no se tenían pistas claras, solo se presumía lo que en otros casos, que se trataba de una acción perpetrada por uno de los grupos del crimen organizado que se disputan el control de Chilpancingo.

IDENTIFICAN 4 DE LOS 8 CUERPOS

Cuatro de los ocho cuerpos hallados la noche del domingo dentro de una camioneta marca Nissan tipo X-Trail, abandonada frente el crucero de Chichihualco, al norte en esta ciudad capital, fueron identificados por sus familiares.

Los cuatro ya identificados fueron originarios y vecinos de la ciudad de Tixtla, los peritajes ya arrojaron que todos ellos fueron privados de la vida mediante asfixia por sofocación y otros por estrangulamiento.

De manera extraoficial se dijo que las ocho víctimas eran vecinas de la ciudad de Tixtla de los cuales cuatro ya se comprobó y faltan los otros cuatro.

Los cuatro identificados hasta la noche de ayer son, José Daniel “N” “N”, contaba con 19 años, estudiaba el segundo año de preparatoria, vivió el fraccionamiento los Amates.

Paulino “N” “N” tenía 29 años, de ocupación chofer, tenía su domicilio en el Barrio del Santuario, Ausencio “N” “N” contaba con 22 años de edad, de oficio albañil vivió en la colonia Chihipico y Mario “N” “N” tenía 46 años también vecino de la ciudad de Tixtla.