Estado de los ESTADOS

“La justicia es la verdad en acción”: Joseph Joubert

La justicia no es pronta ni expedita en México. El caso del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba (1999-2004), “un vergonzoso expediente de protección política, impunidad y complicidades”, lo ilustra muy bien. Era investigado al menos desde abril en el último año de su gestión, y justo en el intermedio del gobierno del panista Vicente Fox, apurado por quedar muy bien con las autoridades del vecino del Norte. Estando en funciones TY se habló y mucho sobre la cercana relación sostenida con los Bush y de ella resaltaban una y otra vez las ligas con el narcotráfico y la protección de las agencias estadounidenses hacia su persona por instrucciones del presidente de aquel país. Desde entonces se sabía encabezaba una red de más de 300 policías, empresarios y funcionarios al servicio del Cártel del Golfo.

Las acusaciones por las cuales comenzó a ser buscado consistieron en la recepción de sobornos del Cártel del Golfo e incluso del de Los Zetas, así como lavado de dinero a través de diversas operaciones inmobiliarias. Yarrington era un destacado priísta, incluso tuvo aspiraciones a la candidatura presidencial abanderando a su partido; mantenía vínculos más que estrechos con el gobernador del Estado de México, Arturo Montiel, y el entonces candidato a sucederlo, Enrique Peña Nieto, apoyando públicamente al primero en sus aspiraciones rumbo a la candidatura presidencial.

Desde el 2012 había una orden de captura en contra del ex mandatario; en 2016 incluso se ofreció una recompensa a quien diera información sobre su paradero, sin embargo se mantuvo intocable el manto de impunidad con el cual fue cubierto durante décadas, del cual se dijo en diversas ocasiones e incluso prácticamente fue avalado por voces autorizadas, estaba fabricado con muchos telares de billetes verdes en apoyo lo mismo a campañas políticas que a la creación de múltiples empresas todavía vigentes y cuyos nombres de accionistas son reconocidos en las esferas políticas principalmente. Con la captura del ex gobernador tamaulipeco se genera un punto más de presión sobre el gabinete de Peña Nieto, e incluso se pone en jaque tanto al PRI como al PAN, al existir amenazas reales de revelación de nombres.

Yarrington es requerido también en Estados Unidos por cargos de extorsión y lavado de dinero. Está acusado en una corte federal del sureste de Texas de 11 cargos por participar en una confabulación de crimen organizado, la cual incluyó contrabando de drogas, lavado de dinero y fraude, entre otros. De acuerdo a la acusación presentada en mayo de 2013 ante la Corte Federal en Brownsville, el ex mandatario aceptó sobornos de los cárteles mexicanos del narcotráfico desde que era candidato a la gubernatura de Tamaulipas en 1998 y mantuvo su colaboración con estos grupos a lo largo de su mandato. El ex mandatario priísta ayudó a los cárteles a contrabandear drogas y luego lavar en Texas el dinero de su venta, según las autoridades estadounidenses. Junto con sus asociados blanquearon los sobornos a través de bienes raíces en Texas.

Inclusive cuando ya no se encontraba al frente del gobierno de Tamaulipas, entre 2007 y 2009 participó directamente en el contrabando de grandes cantidades de cocaína a través del puerto mexicano de Veracruz y a través de la frontera hacia EU, según afirman las autoridades de aquél país. Estas operaciones, dicen en México, pudieron tener éxito debido a la influencia ejercida por su sucesor, Eugenio Hernández, mejor conocido como El Geño, a quien le adjudican en aquellas tierras conocimiento pleno, cuando menos, del asesinato de Rodolfo Torre Cantú, hermano de quien tuviera en sus manos el anterior sexenio –Egidio Torre Cantú-, tiempo en el cual se dedicó a pasear por la Ciudad de México dejando a los cárteles actuar libremente y llevar a la entidad y a sus pobladores al punto de inseguridad en el cual se encuentra.

Las autoridades ya confiscaron millones de dólares en activos adquiridos por Yarrington en EU con dinero proveniente del crimen organizado, incluyendo un condominio en la Isla del Padre, en el sureste de Texas. En abril de 2014, el empresario mexicano Antonio Peña Arguelles fue sentenciado a dos años y medio de prisión y a la devolución de 5.5 millones de dólares en efectivo y propiedades, luego de declarase culpable de lavar dinero producto del narcotráfico. Fue acusado de fungir como intermediario para traspasar dinero del cártel de Los Zetas a fin de otorgárselo a ex funcionarios públicos de Tamaulipas (incluido el propio Yarrington), como pago por protección. Peña Arguelles cumplió su sentencia y se encuentra libre.

Esas entregas económicas llegaron a las manos de El Geño y del propio Egidio Torres, siendo éstas la mejor justificación para dejar sin aclaración el crimen de su hermano Rodolfo. Torres, el sustituto, se dedicó a borrar, a eliminar tanto a los amigos como a quienes irían a formar parte del gabinete del hermano asesinado. Intentó borrar todas las huellas a sabiendas de la negativa del sucesor de Eugenio Hernández a tratar con los grupos de narcotraficantes. La pretensión de regresar a Tamaulipas a un punto menos peligroso para los ciudadanos, detener la violencia y pactar con EU controles para detener el paso de estupefacientes causó su muerte.

Y si bien el panorama se amplia para otras investigaciones de funcionarios de alto nivel involucrados tanto con don Tomás como con las mafias, el cual debería seguir su curso tanto en México como con el vecino del Norte, éstas tienen que abarcar a quienes, del otro lado de la frontera, han permitido la llegada de las drogas, su comercialización, el lavado de dinero etcétera, operaciones en las cuales, lógicamente, tienen y cuentan también con respaldo y complicidad de autoridades. La contraparte de quienes actúan en estos trafiques está dentro del territorio receptor y de ellos poco o nada, mejor dicho, se conoce. O, ¿serían capaces de sentar a declarar a los Bush?

YARRINGTON EN LA CÁRCEL DE SOLLICCIANO

En espera de su extradición a México, Tomás Yarrington, de 60 años de edad, se encuentra preso en la cárcel de Sollicciano en las afueras de Florencia, Italia. El ex mandatario tamaulipeco fue detectado el domingo por la noche por agentes de la unidad antinarcóticos de la policía florentina en un restaurante de la céntrica plaza de la Signoria. Los agentes lo siguieron hasta la vecina plaza Beccaria, donde fue arrestado en torno a las 21:00 horas locales.

Yarrington, intentó negar su identidad y mostró una licencia de circulación falsa a nombre de otra persona; se encontraba acompañado de un hombre de nacionalidad polaca, también detenido. Ya recibió la asistencia consular de rigor por parte de funcionarios de la embajada mexicana en Italia. El responsable de prensa de la legación diplomática, Alfonso de Alba, recibió instrucciones para que sea la dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), a cargo de Luis Videgaray, quien dé toda la información sobre el caso.

El arresto del ex gobernador fue difundido por la Procuraduría General de la República (PGR), quien informó se logró “por conducto de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales y la Agencia de Investigación Criminal, coordinadas con las autoridades italianas”. En contra de Yarrington había sido emitida una Ficha Roja pedida a la Interpol pues existía una orden de aprehensión librada por el juzgado segundo de distrito de procesos penales federales en Tamaulipas, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Esta detención lleva consigo pactos, entre ellos el de permitir se luzcan las autoridades mexicanas quienes, muestran a las italianas como aliadas al llevar en conjunto detención y llenado de formas muy diplomáticas en las cuales se cita, inclusive, la extradición a México y no a los EU, país en donde se registran las investigaciones y actos delictivos que derivaron en la solicitud de traslado inmediato para ser juzgado. El resto de los “acuerdos” sobre este caso se irán presentando junto con el alud de críticas y adjetivos sobre quienes han estado al frente de los gobiernos fronterizos mexicanos enviado por Donald Trump.

CÉSAR DUARTE, IMPUNE EN EL PASO, TEXAS

Al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, lo han visto en el área de la ciudad texana de El Paso, comiendo en restaurantes, paseando a su mascota, en su residencia, aunque lo más seguro es ya haya huido de esa localidad. El pasado 31 de marzo, la Interpol emitió una Ficha Roja solicitando su detención por el presunto delito de peculado cometido en México. Pero para las autoridades estadounidenses no es prioridad la captura del ex mandatario chihuahuense.

Un reportaje publicado en la revista Proceso (No. 2110), da cuenta de que el ex mandatario se mueve en tres automóviles distintos; familiares y amigos le llevan víveres a las casas donde se refugia: una en el número 343 de Crimson Cloud, residencia de un solo piso, valuada en 490 mil dólares. Es propiedad de Bertha G. Fong, esposa de Duarte Jáquez; otra en el 6476 de Snowheights, valuada en 316 mil 721 dólares, escriturada a nombre de Raúl Fernández Moreno, quien funge como prestanombres; y la tercera se encuentra en el 7741 de Oak Landing, a nombre del mismo Fernández Moreno, y valuada en 188 mil 461 dólares, de acuerdo con el registro público de El Paso, Texas.

La Interpol ingresó el mes pasado a César Duarte a su lista de prófugos por el delito de peculado, pero las autoridades de EU no mantienen una búsqueda activa del ex gobernador priísta. No es prioridad para el Departamento de Policía de El Paso, ni para el FBI, ni para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Su sucesor, Javier Corral, fue el primero en dar a conocer el paradero de Duarte Jáquez, inclusive lo hizo públicamente en noticieros con alta audiencia. Sin embargo, no se ha movido un solo dedo para lograr su captura e inclusive se tiene previsto pueda llevar cualquier investigación sin encontrarse detenido.

JAVIER DUARTE, PRÓFUGO

El ex gobernador priísta de Veracruz, Javier Duarte, quien causó un daño patrimonial a esa entidad estimada en al menos 60 mil millones de pesos, simplemente se encuentra prófugo. Duarte abandonó el estado a bordo de un helicóptero el pasado 15 de octubre y desde entonces se desconoce su paradero. Con anticipación fue avisado de la orden de aprehensión emitida por un juez en su contra y varios de sus ex colaboradores ante una denuncia presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, suma 60 denuncias presentadas a la Procuraduría General de la República (PGR) por el desvío de 60 mil millones de pesos de recursos federales. Estas irregularidades son las “más altas que ha habido, la más alta que hayamos podido determinar nosotros en la Auditoría, que nace en el año 2000”, destacó Juan Manuel Portal, titular de la ASF. En la administración local se presume un daño patrimonial de 16,349 millones de pesos, y se le adjudica la supuesta compra de un rancho, propiedades en Estados Unidos y de caballos pura sangre.

Son varios los renglones en los cuales se generan especulaciones. Uno de ellos gira en torno a la aplicación de medicamentos inadecuados para los tratamientos e inclusive falsificados al no existir sino agua en su contenido. Este acto, de haber sido comprobado, llevaría al ex gobernador a otro nivel de acusaciones y éste mucho más grave al atentar en contra de la vida de todos aquellos a quienes les fueron aplicadas estas dosis. Otro se ubica en la incautación de dinero y bienes, entre ellos el rancho en el Estado de México, del cual sólo se adjudicaron la mitad, ¿y la otra mitad? En cuanto a las sumas encontradas no existe ninguna limpieza sobre su traslado y menos aún de la determinación para ser aplicadas a cubrir las múltiples carencias existentes en diversas áreas. Eso sí, Miguel Ángel Yunes logró captar por decenas cámaras, micrófonos y llenar toneladas de papel.

Son estos casos con los cuales se ejemplifica hasta donde ha llegado la corrupción, la impunidad, el manejo sucio de la impartición de justicia y, por supuesto, lo alejado del país en la construcción de un Estado de Derecho. Todos los mencionados y, como no se hace ni se pronuncia cuando se trata de ciudadanos comunes y corrientes, serán inocentes hasta que la voluntad política no les demuestre lo contrario, o que estorban.

