De Frente y de Perfil

El arresto de Tomás Yarrington Ruvalcaba, ocurrido en Florencia, Italia, hace correr la pregunta sobre quién será el próximo ex gobernador que sea aprehendido y qué tanto beneficia al partido en el gobierno esta medida.

Son muchos los que forman parte de la quiniela y diversas las versiones sobre su lugar de residencia y si en verdad las autoridades mexicanas los buscan en territorio nacional o si su búsqueda descansa en la alerta roja de Interpol.

La captura del ex gobernador de Tamaulipas se logra cinco años después de que se le consideró prófugo de la justicia mexicana y tendrá que responder a las acusaciones que pesan sobre él en territorio nacional y en Estados Unidos.

Su detención ocurrió en Italia, por lo que tendrá que ser repatriado a México y sometido a las leyes nacionales, aunque por ser delitos graves los que se le imputan, difícilmente podrá obtener libertad bajo fianza..

Se desconoce la prisión a la que será enviado, pero Yarrington Ruvalcaba formará parte del nada distinguido y selecto grupo de ex gobernadores encarcelados por razones diversas.

Van desde lavado de dinero, corrupción, vínculos con el narcotráfico y otros delitos que llevaron a la cárcel a Mario Villanueva Madrid, ex gobernador de Quintana Roo; Jesús Reyna García, ex gobernador de Michoacán; Andrés Rafael Granier Melo, ex gobernador de Tabasco; Flavino Ríos Alvarado, ex gobernador de Veracruz y Guillermo Padrés Elías, ex gobernador de Sonora.

Eso personajes ya se encuentran recluidos, aunque el cuestionamiento se refiere a quién seguirá en la larga lista de prospectos.

Los hay de todos los gustos y sabores. Los afamados Duarte de la destrucción: Javier y César, uno ex gobernador de Veracruz y el otro de Chihuahua; sigue en la lista Eugenio Hernández Flores, ex gobernador de Tamaulipas, quien no es requerido por las autoridades mexicanas, pero si por las de Estados Unidos. Se dice que ya existe una orden de aprehensión para la detención de Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo.

Existen versiones varias sobre el sitio en que se refugian estos personajes, aunque nadie lo da como veraz.

De Javier Duarte se dice que se ubica en los rumbos del Caribe o Centroamérica, César Duarte es localizable en Texas. Eugenio se afirma anda entre la Ciudad de México y otros destinos, aunque ya no del Caribe mexicano. De Roberto Borge se establece que tendría su lugar de residencia en Canadá, aunque estuvo mucho tiempo por Florida.

Pero existen otros personajes contra los cuales se espera se produzcan denuncias fundadas sobre su actuación como gobernadores y que, hasta el momento, solo hay filtraciones y versiones encontradas.

Se especula que Egidio Torre Cantú, ex gobernador de Tamaulipas; Rodrigo Medina de la Cruz, ex gobernador de Nuevo León y Fernando Eutimio Ortega Bernés, podrían ser los siguientes con orden de aprehensión.

Egidio regresó a sus negocios empresariales; Rodrigo ha tenido que enfrentar la ofensiva de su sucesor, el antes popular Bronco que lo llevó a estar unas horas detenido; Fernando Eutimio es Embajador de México en Paraguay, por lo que está sumamente localizable.

Por lo que respecta a la detención de Yarrington Ruvalcaba en tiempos electorales, donde el PRI se juega una de sus cartas fuerte en el Estado de México, hay quienes señalan que la detención beneficia al PRI, mientras que otros destacan que golpea y mucho al partido tricolor.

Son los opositores al tricolor los que consideran que el gobierno y el partido en el poder son beneficiarios de la detención del ex gobernador de Tamaulipas, ya que de esa manera certifican que ellos si actúan en contra de los corruptos ex gobernantes.

Pero hay quienes precisan que esa medida golpea más al partido tricolor, el que es mostrado en forma descarnada del como proceden los gobernantes que lleva al poder.

Y es que los votante pueden hacer un recordatorio en las urnas de todos estos pasajes y hacer memoria de los resultados que arrojaron Villanueva Madrid, Granier Melo, Reyna García, Ríos Alvarado, Hernández Flores y Yarrington Ruvalcaba, por decir unos cuantos de estos bellos ejemplares priistas y de otros que no han sido objeto de denuncias, pero cuyo accionar es de todos conocidos.

La prepotencia de los políticos y los abusos que cometen en el ejercicio el poder son muchos y no conforme con ello, se enriquecen y obtienen canonjías al por mayor.

Describe el actual gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García cabeza de Vaca que el ex gobernador Yarrington Ruvalcaba contaba, hasta octubre pasado, con escoltas asignados por el gobierno estatal que encabezaba Egidio Torre Cantú, por lo que resulta sorprendente que el gobierno mexicano no lo ubicara en alguna parte del mundo.

Apenas asumió el gobierno García Cabeza de Vaca comprobó que tanto Tomás como el otro ex gobernador en líos judiciales, Eugenio Hernández Flores, contaban con escoltas proporcionados por parte del gobierno del estado.

De ser cierta esta versión, las autoridades podrían actuar en contra del ex gobernador Egidio, tal y como procedieron en contra del hoy preso Flavino Ríos Alvarado.

Y es que de acuerdo con el gobernador de Tamaulipas se levantó una denuncia sobre este tema en la PGR, donde se resaltaba el hecho de que ambos prófugos de la justicia contaban con escoltas por parte del gobierno estatal, lo que resultaba absurdo.

De acuerdo con las denuncias en contra de Tomás Yarrington, se le imputan los delitos de fraude, falsificación de documentos públicos, enriquecimiento ilícito, vínculos con la delincuencia y lavado de dinero, entre otros.

DÍAS DE ASUETO

Con motivo de la Semana Santa, nos ausentaremos unos días de este espacio, reanudamos el lunes 17 de abril, buen descanso

