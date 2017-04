Frank en su Tinta

CON TOMÁS Yarrington, ya son cinco los exgobernadores que se encuentran presos en México, señalados por desvío de recursos, aunque unos, incluso, por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Se trata de cuatro priistas (Jesús Reyna de Michoacán, Mario Villanueva Madrid de Quintana Roo, Andrés Granier de Tabasco y Tomás Yarrington de Tamaulipas) y un panista (Guillermo Padrés de Sonora). Otros dos tienen orden de aprehensión: Los priistas y tocayos de apellido, Javier y César Duarte, de Veracruz y Chihuahua, respectivamente. Hay otros “en la mira”, sin embargo los salvan sus buenas relaciones con “los de arriba”…….. NACIÓ el Frente Progresista de Guerrero, que tiene el objetivo es aglutinar a la Izquierda alrededor de un solo candidato presidencial, cuyas iniciales son Andrés Manuel López Obrador. Una crónica de La Jornada Guerrero, señala que “la asamblea estuvo presidida por Eloy Cisneros Guillén, María de los Ángeles Santiago Dionisio, Rafael Aréstegui Ruiz, Uriel Leal Ramírez y Nemesio Soberanis, pero al final se eligió una coordinación horizontal con ellos y varios más. El ex presidente del Consejo Nacional del PRD y veterano activista de la izquierda en México Camilo Valenzuela tomó la protesta a los integrantes de la comisión plural que representará al nuevo frente. Al concluir el encuentro, Aréstegui Ruiz leyó una declaración política, en la que se plantea, a nombre del Frente, la preocupación por la tragedia que se avecina en las elecciones de 2018, en las que desde ya se prepara un nuevo fraude electoral”. Y es que PRI y partidos aliados ya impulsan en la Cámara de Diputados una iniciativa para que en las elecciones del próximo año haya segunda vuelta, con dedicatoria directa al (en este momento) puntero de la carrera por Los Pinos……. EL PRD DE Guerrero podría recuperar una Senaduría esta semana si es que Sofío Ramírez Hernández confirma su petición de licencia para dedicarse de tiempo completo a su comisión como delegado especial del comité nacional del PRI en el Estado de Nayarit para las elecciones de este año. El suplente de Sofío Ramírez es el calentano Misael Medrano Baza, ex dirigente estatal perredista e integrante del Frente Progresista de Guerrero que apoya a López Obrador…….. EL GOBERNADOR Héctor Astudillo Flores, lamentó el asesinato del ex diputado local perredista, Roger Arellano Sotelo, y aseveró que el crimen no quedará impune, aunque por el momento no se pueden revelar las líneas de investigación. Astudillo recordó que con el ex diputado los unía una amistad: “Roger era mi amigo, fuimos compañeros cuando fuimos diputados, tuvimos una relación muy correcta, lamentó mucho este acontecimiento. La Fiscalía está trabajando con agilidad para tratar de esclarecer los hechos, aunque las líneas de investigación no estoy en condiciones de dárselas a conocer”…….. EN EFECTO, la clase política de Guerrero condena el asesinato de Roger Arellano, pero también la ciudadanía de Chilpancingo clama justicia para el estudiante de secundaria hallado el domingo dentro de dos bolsas negras, asesinado. La Semana Santa en Guerrero inició lamentablemente con hechos de violencia que han conmocionado a la gente y que incluyen el hallazgo en Chilpancingo de 8 hombres asesinados y abandonados en una camioneta. A pesar de la Semana Santa para la comunidad católica, no hay tregua para los hechos violentos, a tal grado que hasta este lunes sumaba una treintena de asesinatos en el estado en las últimas horas……. SIMPLE dato: Una encuesta publicada este lunes por el periódico El Universal sobre la elección para gobernador en el Estado de México arroja los siguientes resultados: Alfredo del Mazo del PRI, 21.0%; Delfina Gómez de Morena, 17.4%; Josefina Vázquez Mota del PAN, 14.1%; y Juan Zepeda del PRD, 12.7%........ PUNTO.