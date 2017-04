Evitaron la sorpresa

Tamarindos goleó 4-0 (5-1) a Surianos de Iguala, en cuartos de fina de Infantil "A"

Iguala, Gro., Abril 11.- Cuando parecía que la sorpresa llegaba en la ronda de cuartos de final de vuelta entre Cañeros “B” y López Mateos, una reacción a tiempo de los “leones” los llevó a saborear la victoria con un 4-2 (6-3 global) que los pone en una semifinal donde no habrá tregua; en otro de los encuentros Tamarindos salió con todo su arsenal a la cancha para derrotar 4-0 a Surianos de Iguala (5-1 global) para clasificarse también a la siguiente fase del torneo de Infantil “A” de la Liga Amateur de Iguala.

APAGÓ EL SUSTO

López Mateos no se guardó nada y en apenas 12 minutos de partido ya ganaba con el tanto de Eduardo García, pero al minuto 29 una jugada desafortunada por parte de Emanuel Roque incrustó la pelota en su portería para poner las cifras de 1-1. Previo a terminar la primera mitad los “Mateos” retomaron el mando en el marcador (2-1) con la anotación de Diego de la Torre.

Para el segundo tiempo los “leones” volvieron a tomar confianza y sobre todo hicieron ese futbol que los caracterizó en el torneo, Abraham Gama al minuto 46 se anticipó a la defensa para decretar el 2-2 y en el cierre del encuentro una vez más Cañeros pegó con fervor para finiquitar la serie, primero al minuto 70 con gol de Emanuel Castrejón y en tiempo de reposición, Kevin Giles hizo el 4-2 con que se terminó esta batalla que tuvo muchas emociones.

NO SE GUARDÓ NADA

En el duelo devuelta ante Surianos de Iguala la oncena de Tamarindos no se anduvo con contemplaciones para finiquitar su pase a la siguiente ronda, en el partido de ida el 1-1 los sorprendió y los obligó a darlo todo para seguir caminando con paso firme y en 70 minutos de partido no se detuvo ante nada para enfilarse a una victoria de 4-0 que dejó finalmente el global de 5-1.