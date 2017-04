Frank en su Tinta

EL PRI volvió a mostrar el músculo y su disciplina. El sábado, ante la plana mayor tricolor y ante el primer cenopista del estado (y obviamente, también primer priista), Héctor Astudillo Flores, se cumplió otro rito de los priistas: La toma de protesta del diputado añorvista, Samuel Reséndiz Peñaloza, como nuevo dirigente de la CNOP en Guerrero. Allí estaban (en la sede estatal del PRI), arropando al candidato de unidad y electo líder cenopista, el gobernador Héctor Astudillo, el dirigente estatal del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez, el líder nacional de la CNOP (originario de Jalisco), Arturo Zamora Martínez, el ex diputado (y artífice de los movimientos para la reestructuración del PRI en Guerrero) Manuel Añorve Baños, el senador Sofío Ramírez Hernández; el alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, además de diputados federales y estatales, ediles y miembros del gabinete del gobierno astudillista. En su mensaje, Samuel Reséndiz aseguró que pugnará siempre por la unidad y la inclusión de todos. El líder nacional de la CNOP recomendó al nuevo dirigente en Guerrero fortalecer la unidad de la organización, tener una gran paciencia, escuchar a todos y buscar la solución de los problemas aperturando las puertas de la CNOP a la nueva realidad. En su turno, Héctor Astudillo, recordó su origen cenopista: “Hace 30 años, un 8 de abril de 1987, regresé a mi tierra Chilpancingo, a trabajar políticamente. He sido de todo, hasta dos veces candidato a gobernador y hoy gobernador de Guerrero”……… EL RITO se repetirá con los nuevos dirigentes de los demás sectores y organizaciones del PRI en Guerrero, incluyendo las dirigencias municipales. En todos habrá “candidatos de unidad” y disciplina a la hora de la toma de protesta. El objetivo del PRI es no desgastarse con varias planillas y llegar con fuerza y con la imagen de unidad a las elecciones del próximo año, las cuales pintan desde ahora muy complicadas…….. POR CIERTO, en Iguala el candidato de unidad a la dirigencia municipal del PRI será el joven Emmanuel Estrada López (actual director de Tránsito Local), mientras que el nuevo líder local de la CNOP será (también de unidad) Pablo Hernández Aguilar, (también funcionario del actual ayuntamiento)…….. ¿HABRÁ segunda vuelta electoral en las elecciones de 2018? “La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados conformó un grupo especial de trabajo para emprender la labor de análisis y contenido de los dictámenes de carácter electoral. Los legisladores pretenden impulsar una iniciativa de ley que permita la segunda vuelta electoral en 2018; reducir el número de diputados federales de 500 a 300, con sólo 50 legisladores plurinominales (que se sumen a los 250 uninominales) y abrir la puerta a las candidaturas independientes. El arreglo entre los coordinadores que integran la Jucopo será sometido a la aprobación del pleno cameral y tendrá la finalidad de coadyuvar en la construcción de acuerdos que permitan impulsar los trabajos legislativos en la materia (electoral), sin menoscabo de las competencias que corresponden a las comisiones ordinarias. Se decidió nombrar a dos legisladores por cada grupo parlamentario y su participación dependerá de las determinaciones que asuman sus respectivos coordinadores”. ¿Qué significa? Cuando en una elección presidencial ninguno de los candidatos supera un determinado porcentaje de los votos (por lo general mayoría absoluta), se realiza una segunda vuelta para decidir entre los dos primeros candidatos……. SIMPLE dato: El alcalde Herón Delgado Castañeda, encabezó el sábado el festejo con motivo de los 55 años de la Taquería “El Pasaje”, propiedad de Jesús Landa y una de las más tradicionales de Iguala. El presidente municipal reveló que no es adicto a los tacos de carnitas, pero que sus hermanos Gerardo y Mario sí. También se conoció que el más antiguo cliente es el delegado de Gobierno en la Región Norte, Ignacio Ocampo Zavaleta. Los padrinos del festejo fueron el regidor Rafael Domínguez Velasco y el gerente de la Grande de Iguala, Sergio Fajardo Carrillo……. PUNTO.