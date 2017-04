Corazón por Iguala, campeón

Venció 5-4 a Garabatos en la final del futbol femenil

Iguala, Gro., Abril 10.- Corazón por Iguala es el nuevo monarca del futbol femenil en la Cuna de la Bandera, al vencer en emocionante encuentro a Garabatos que pagó caro sus errores y se tuvo que conformar con el subcampeonato al caer 5-4.

Las chicas de Corazón por Iguala no desaprovecharon la oportunidad que tuvieron frente al marco de las “muñecas” que tuvieron que salir a morirse en la cancha, pero el tiempo ya no les alcanzó para reponerse de un 5-1 y dejar los cartones 5-4.

El juego comenzó con gran ritmo, en donde la seleccionada nacional Karla Nieto no se guardó nada al irse al ataque para sorprender a la defensiva de las “muñecas” que se las comieron por las bandas para que Mariana Bringas lograra mecer las redes de Garabatos para el 1-0, para que más tarde Nieto no perdonara al meter tres tantos más para poner los cartones 4-0 y a pesar de que Garabatos acarreaba los balones, la que los regreso al partido fue Mariel Román con su gol para el 4-1 con lo cual se fueron al descanso.

En el segundo tiempo Karla Nieto volvió a hacer de las suyas al meter el 5-1, poniendo en jaque a las “muñecas” que empezaron a atacar para que Rosa Moncayo metiera el 5-2, después cayó el 5-3 anotado por Román, para que el juego subiera de intensidad con un Garabatos transformado y Roxirene Román puso el 5-4.

En los últimos minutos Corazón por Iguala defendió con todo su gol de ventaja y el reloj ya no dio para más, dejando el marcador 5-4.

Al finalizar el encuentro, la directiva de la Liga Amateur de Iguala y autoridades municipales entregaron el trofeo de tercer lugar al cuadro del Deportivo Arteaga, a Garabatos el de subcampeón y a Corazón por Iguala el de campeón, mientras que también se premió a Mariel Román, de Garabatos como campeona de goleo y a Karla Nieto, de Corazón por Iguala como subcampeona de este departamento.