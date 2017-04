Natalia Lafourcade rinde homenaje a Agustín Lara

La nueva producción discográfica de la cantante y compositora mexicana Natalia Lafourcade, un homenaje al folclore latinoamericano, en colaboración con Los Macorinos, ya puede ser pre-ordenada.

“Tú sí sabes quererme” fue el primer sencillo que se desprendió del álbum titulado “Musas” el pasado 27 de enero. Hoy los fans ya pueden realizar el pre-orden del material y obtendrán de manera inmediata el tema “Qué he sacado con quererte”, autoría de la chilena Violeta Parra.

“Para mí, cantar ‘Qué he sacado con quererte’ es conectar con una fuerza mayor. Pareciera que desde el centro de la tierra en mi cuerpo y en mi alma se metiera la energía de Violeta Parra a quien he admirado por años y a quien considero es una de las musas que me inspiran constantemente para ser una mejor ser humano, una fuerte mujer, guerrera, orgullosa de sus raíces y una gran artista”, expresó Lafourcade.

De eso se trata “Musas”, de rendir tributo a los artistas que la inspiran, cantando y componiendo para ellos. Esta placa contiene temas de Agustín Lara, Roberto Cantoral, Simón Díaz, Gustavo Guerrero, David Aguilar, entre otros.

Con el nuevo disco, Natalia busca, de acuerdo con un comunicado, acariciar corazones y almas, y poner su granito de arena para hacer una humanidad más armoniosa que se deje conquistar y disfrute cada momento.

Entre las melodías que componen el álbum se encuentran: “Soledad y el mar”, “Mexicana hermosa”, “Rocío de todos los campos”, “Mi tierra veracruzana”, “Te vi pasar”, “Son amores (That’s amore)”, “Soy lo prohibido” y “Tonada de luna llena”, por mencionar algunos.