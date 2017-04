Fertilizante seguirá siendo gratuito en Teloloapan, se compromete el alcalde

Teloloapan, Gro., Abril 8.- El presidente municipal de Teloloapan, Robell Urióstegui Patiño, hizo el compromiso con todos los campesinos tecampaneros de que el fertilizante seguirá siendo gratuito, como también lo será la maniobra de carga y descarga, incluyendo el flete de arrastre del insumo a todas las comunidades, barrios y colonias del municipio.

Lo anterior en una fructífera reunión de trabajo celebrada este día con los comisarios y delegados en conocido salón de eventos, haciendo del conocimiento que el gobierno a su cargo va a gastar 42 millones de pesos para dar el insumo a los campesinos, el gobierno del estado aportará 16 millones de pesos, generándose un gasto total de 58 millones de pesos.

Hizo saber que en este año no habrá ingresos nuevos, tampoco habrá cambios de titulares de créditos y en caso de haberlos, será aprobado única y exclusivamente por su persona, informando en el acto que los paquetes serán entregados a los campesinos de la misma manera que en al año anterior: 10 bultos de abono blanco con 2 bultos de granulado (negro).

Como está en puerta el ciclo agrícola, informó que la obra pública por el momento será suspendida y se volverá a reactivar hasta el mes de septiembre u octubre próximos, subrayando que no va a tolerar que algún comisario o presidente de comité cobre una cuota por concepto del programa.

Informó que la recepción de documentos para obtener el abono será por región, en lo cual para los próximos días se instalarán mesas de recepción en el zócalo de la ciudad, donde acudirá personalmente el productor de maíz.

Aprovechó la asistencia de los líderes para informar diferentes obras que hasta el momento ha ejecutado, entre ellas está los rastreos de los caminos de terracería, donde esta actividad está detenida en la región de Los Limones y Alahuixtlán, que por razones de inseguridad que prevalece en esas zonas, los empresarios no quieren enviar personal ni maquinaria para realizar los trabajos, aunque aseguró el ayuntamiento está haciendo lo humanamente posible para que los ciudadanos sean beneficiados con este tipo de acciones.

INSTALAN EL COPLADEMUN 2017

Ángel San Martin Barrios, coordinador regional del Copladeg acudió para dar fe que en una sesión plenaria con representantes de comunidades y colonias se instaló debidamente el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Teloloapan, donde además tomó protesta de ley a los presentes como integrantes del comité.

Para lo cual se dio a conocer el listado de obras que se van a ejecutar para este año, mención que hizo el director de Obras Públicas, Benjamín Suárez Beltrán, asegurando el alcalde que en el presente trienio todas las comunidades, barrios y colonias tendrán obra.

La asamblea sirvió de marco donde el alcalde perredista tomó protesta de ley a los nuevos comisarios y delegados; asimismo informó de las obras y rastreos que ya se hicieron en varias localidades, a excepción de la región de Alahuixtlan, que por razones de inseguridad, las empresas no han querido trasladarse a esas localidades a ejecutar los rastreos.

En la mesa de honor se observó al edil perredista acompañado de Ángel San Martín Barrios, en su calidad de coordinador regional del Copladeg; asimismo de integrantes del H. Cabildo, como también delos directores municipales de Desarrollo Rural y Obras Públicas, Salvador Sotelo Segura y Benjamín Suárez Beltrán, respectivamente.