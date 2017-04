Pediatrucos... y algo más

Ya en ocasión anterior habíamos hablado de los cornetes y de su importancia. Los cornetes con unos huecesillos muy delgados que se encuentran a cada uno de los lados de la nariz, su tejido es esponjoso puesto que en ocasiones se hipertrofian. es decir, como que se inflan para cumplir su función que consiste en calentar, humedecer, purificar y filtrar el aire que respiramos. Tienen la forma de dedos que se extienden a lo largo de la nariz, son tres: el inferior que es el más grande, el medio y el superior que es pequeño. Cuando los cornetes detectan el aire frio o seco, como que se esponjan, se dilatan para poder llevar a cabo de la mejor manera su función, pero, en los niños pequeños, al hipertrofiarse, disminuyen el espacio por donde entra el aire y el bebé puede tener sensación de ahogamiento o asfixia por no poder respirar por su nariz, sobre todo en los menores de 3 meses de edad que son respiradores nasales. Atrás de los cornetes y arriba de la faringe (garganta) se encuentran las adenoides que, como parte del sistema de defensa el cuerpo humano, se llegan a hipertrofiar también, trayendo como consecuencia una respiración oral, es decir, por la boca, a veces ruidosa, acompañada de ronquidos y babeo. Cuando una persona, sobre todo un niño, respira por su boca, al no purificarse, humedecerse y calentarse el aire que respira, se enfermará con mayor frecuencia que otros niños e incluso, al respirar por la boca, las amígdalas o angina palatinas se pueden hacer tan grandes que contribuirán a la obstrucción de la vía aérea. Si un niño tiene moco en su nariz y no se lo sacan, no podrá respirar bien y puede tener problemas hasta para comer. Cuando un niño tiene respiración oral y no nasal, debe ser valorado adecuadamente en busca de alguna infección, alergia, mal aseo nasal u obstrucción por adenoides o por los mismos cornetes. Un procedimiento sencillo que ayuda a una respiración nasal adecuada y un mejor trabajo de los cornetes, es la aplicación de agua de mar esterilizada que se aplica en la nariz en forma de spray. Un niño que respira por boca muchos males le provoca.

DON CHIMINO.- Un día de estos voy a palmar de un susto. Pasa que tengo un amigo que es de Ziguatanejo, por allá en la Costa Grande de nuestro estado. A él lo conocí un día que nos invitaron al seminario de Chilapa cuando yo era acólito de la parroquia de mi barrio. El padre Siul era requete a todas márgaras, le gustaba jugar al yoyo, al trompo y hasta a las canicas le entraba, era re bueno con las cuirias, el tenía su tirito, una canica azulita d´esas de agua que les mentábamos nosotros, tenía una puntería que desde lejos le atinaba a la canica que él le quería pegar, cuando jugábamos al hoyo, tenía tan buena puntería que cuando tirábamos pa ver quién sacaba casi siempre él era mano pues su tiro quedaba mero encima de la raya de tiro y, otvio, tiraba primero. Su primer tiro casi siempre lo dejaba cercas del hoyo y casi a la segunda tirada la metía su canica en el hoyo y asina ya ya tenía poder y nos podía matar a los demás nomás con que nos tocara y asina quedarse con nuestras canicas, casi nadien le podía ganar, sólo yo le gané una vez, porque yo tambor era medio vaguillo pa las cuirias y yo tambor tenía mi tirito preferido, era una canica que les mentábamos de agua, las que eran de vigrio transparente, nomás que la mía era algo verde y tenía como una gotita de agua de color moradito por dentro. Una vez que me ganó el padre, le tuve que dar, pa poderlo recuperar mi tirito, 5 canicas de las más buenas por mi tirito, pero, cuando le gané yo, metí mi canica al hoyo primeras y le tiré tan juerte y con tanto tino que le casqué su canica que usaba de tirito y, se enojó tanto que me mandó a rezar un rosario completo de penitencia a otro día que le confesé que le había visto los calzones a una niña que traiba una faldita zancona, se agachó la chamaca, yo, tambor hice lo mesmo detrás de ella pa vérselos, no me castigó tanto por el pecado, sino de coraje porque le casqué su tirito y ya no iba a servirle porque quedó despostillado, yo digo pues que jue de coraje pos ya otro día le había confesado que se los había visto yo sus calzones a una señora que taba bien pompudota y nomás me mandó 3 Padres Nuestros y 3 Ave Marías. Taba yo pilcate pues, a la mejor como 10 años a lo mucho. De áhi p´al real ya no me volvió a dejar harta penitencia cuando me confesaba. Un día nos invitó a mí y a otros 3 chamacos a visitar el seminario de Chilapa. Áhi conocí a Miguel Hidalgo Morelos que jue con el padrecito de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Ziguatanejo. Nos hicimos amigos esa semana que estuvimos áhi y de vez en cuando nos hablábamos por teléfono, pero, con eso del Internei de vez en cuando nos poníamos a chatiar. Un día me invitó a ir a su tierra, Ziguatanejo, pero, me dijo que no me juera por tierra, que mejor en avión y, como tenía un restorán mero en el borde de la playa, le había ido muy bien y ya era de los riquillos de su ciudá. Tonces, me consiguió un boleto de avión de México a Ixtapa Ziguatanejo y me disparó el camión de Iguala a Cuernavaca y de Cuernavaca un camión que me dejó mero en la terminal 2 del aeropuerto. Era un boleto de Aeromar, y anque dicen que a caballo regalado no se le mira el diente, la verdá, cuando llegué al mostrador de Aeromar, era el mas rascuachito de todos los que había áhi. Pero, ni modos, ya estaba yo áhi y ni modos de echarme pa´tras, asina que documenté una maletita con ropa pa cuatro días y que voy a meterme pa dentro a las que les mientan sala de abordar. Antes de entrar, le hacen a uno que se quite, el cinturón y lo tiene uno que dejar en una como tinita de plástico junto con las llaves, el celular y las monedas que, justo ese día llevaba yo harta morralla y me dio harta pena tarla sacando áhi delante de todos. Pone uno la tinita esa con sus cosas de uno encima de una como banda que se mueve y pasa por uno como tunel a onde asegún le ponen los rayos equis pa ver si no lleva uno arma a alguna bomba o adivinar qué, ya ve que el miedo no anda en burro. Ya que pasó la canastita, le dicen a uno que pase a través de un como arco y, cuando pasé por áhi, que se pone a chillar la alarma, tonces, un polecía que ta áhi, que me dice que, separara las piernas, que alevantara los brazos como si juera una cruz y me pasó por todo el cuerpo un aparato en forma de machete gordo y cuando me lo pasó por la cintura, que pita su cosa esa, tonces otrol polecía que taba áhi, que me empieza a tentar con sus manos las piernas, los brazos, las asentaderas, tanto que pensé que ya me taba fajando el muy móndrigo, ya casi le digo que me diera un besito tansiquiera, pero, no pues es broma, eso sí que no, soy machín y bien comprobado. Total, que me tuvieron que pasar a un cuartito que tienen áhi pa que me encuerara yo porque su deteptor de metales les seguía pitando cuando me lo pasaban por encima. Cuando me quedé en puros calzones, ya taba pensando yo que si seguía pitando su deteptor, me los iban a quitar y no jueran a quererme revisar otras cosas más íntimas. Cuando miraron que llevaba yo unos calzoncillos con broches metálicos me dijieron que me vistiera y que ya me podía ir. Más de una hora estuve esperando en la sala de abordar pa que nos pasaran pa onde tan los aviones, cuando dijieron que ya pasáramos, bajamos pa bajo hartas escaleras, llegamos a onde taban unos camiones de pasajeros y que digo “¡ora! ¿Qué no era en avión la ida? La cosa era que de áhi, nos llevaron en camión hasta un lugar onde taba un pinchi avioncito que parecía de juguete de tan chiquito, enclusive, tenía 2 hélices como de esos aviones viejosos de antes. Ya que tábamos adentro un julano nos taba etsplicando cosas de cómo abrochar el cinturón y de cómo ponerse un salvavidas encaso de que el avión se echara un clavado al mar. Híjoles dije yo, ¡y qué tal que deveras se cae? Después de que nos dijieron que apagaramos nuestros celulares, que se va al avión a agarrar pista y de pronto, que se arranca como alma en pena, se encarreraba y se encarreraba y cada vez más rapidísimo y yo no miraba pa cuando se elevara, cuando ya casi se acababa la pista, que se alevanta pa rriba y yo ya traiba las manos bien sudadas de tantos nervios, y más me sudaron porque al ir subiendo pa arriba se enderezó tanto que sentía yo que me caía pa tras y pa bajo. Cuando ya tábamos hasta arribota, nomás me imaginaba que si se le descomponía su avioncito, de la caída no iba a quedar ni caca (con perdón de Usté) de nosotros. En eso taba yo, cuando nos pasaron a ofrecer algo de tomar y nos dieron unas bolsitas con churritos y yo pedí una cerveza que, la verdad, taba bien helodia, cuando apenas le taba yo dando los primeros tragos, que anuncian que iba a haber turbulencia de leve a moderada, y sí. empezó como a azotarse el avión, como si su panza chocara con algo y se sentía como que se caía pa bajo, ¡me espanté un chingo!, me puse tan pálido como cera de pabilo y mis manos me sudaron tanto que hasta sentí que me gotiaron. Fueron como 2 ó 3 minutos pero se me hicieron una eternidad, en verdá pensé que íbamos a azotar en el suelo porque ni máiz de agua que se mirara. Cuando anunció el capitán del vuelo que ya íbamos a aterririzar y que habría más turbulencias, la verdá que ya quería yo llorar, pero, eso se lo patico después, porque hoy, ya me colgué. Graciotas.