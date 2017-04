Sinceramente, si cada uno de nosotros cumpliéramos con nuestra responsabilidad, en las diferentes actividades que nos involucramos, definitivamente, tendríamos una mejor perspectiva de vida y en nuestra sociedad, en nuestro tiempo, habría menos problemas.

Mire: para que, por ejemplo, un alumno obtenga buenos resultados en la escuela, no depende exclusivamente de la labor del maestro. Hay que considerar, por supuesto, otros factores que tienen, si no igual, también una importancia significativa.

Podríamos señalar varios de estos factores, entre los que destacarían: el hogar, en primer plano; después: las circunstancias sociales, económicas, religiosas y geográficas en las que se desenvuelve el individuo.

Es decir, si un niño lleva un buen desarrollo en las diferentes áreas de su crecimiento y los padres, la escuela y la sociedad en general, aportan su grano de arena para que esto ocurra, lo veremos crecer con las herramientas que necesita para ser un hombre de bien.

Entonces, para que tengamos mejores generaciones en los años por venir, debemos, todos, cumplir con la parte que nos toca.

En primer lugar, la familia.

Desde que nace, el individuo, se va formando en el centro de un círculo de influencias que determinarán las bases sobre las que se sostendrán los demás pilares de su formación.

Si el niño crece rodeado de un trato amable, respetuoso, si se le inculca el amor por los animales, el respeto por la naturaleza, si practica algún deporte, si se le ofrecen alternativas de entretenimiento y SE LE ACOMPAÑA, tendrá una actitud selectiva y crecerá con principios y valores que lo lleven a ser una persona respetuosa, responsable y tolerante con los demás.

Pero si se desarrolla en un ambiente de intolerancia, malos tratos, con malos ejemplos y prefiriendo escuchar música de narcocorridos o ver programas superfluos en la televisión o internet, creerá que son las mejores opciones (o las únicas) y su visión estará limitada.

¿De quién es la responsabilidad en esta parte de su adquisición valoral? De los padres, definitivamente.

Se preguntará: ¿Por qué hace estas reflexiones?

Bueno, le explico:

Hace varios años, cuando trabajaba como maestro de primaria, en el Estado de México y atendía un grupo de sexto grado, obtuvimos grandes logros con un alumno que participó en el concurso que cada año se lleva a cabo en todo el país conocido como La olimpiada del conocimiento. Mi alumno, César Pardiñas Rivera, ganó en todas las etapas y mereció el honor de convivir con otros alumnos de todos los estados y con el presidente de la república.

En ese entonces, reconocí la labor del maestro de quinto grado y el director reconoció mi trabajo; pero también dijo una gran verdad: “Aquí se han conjugado tres factores: la escuela, la familia y, desde luego, el alumno”, dijo en un convivio que se le ofreció al niño y a su familia.

Efectivamente. Recuerdo que la mamá del niño, en una ocasión, esperó a que se retiraran los demás alumnos y se me acercó para pedirme que le enseñara a dividir con punto decimal, porque quería practicar con su hijo en casa y ella no sabía hacerlo.

Ese interés que demostró la mamá me abrió los ojos hacia la corresponsabilidad de la tarea educativa, no para llenar de conocimientos, sino para inducir, orientar y formar con base en ejemplos a los hijos.

Este tema lo tomé porque me enteré de que un niño a quien conozco muy bien, y conozco mejor a sus padres, acaba de obtener el triunfo a nivel sector en este mismo concurso de conocimientos. Se trata del alumno del 6° C, Martín Javier Tiburcio Torres, de la escuela Rafael Molina Betancourt. Como dije: conozco a sus padres: Carlos Martín Tiburcio Bandera e Isaura Torres Rodríguez. Ellos son maestros también y tienen dos hijos. Los he tratado desde hace varios años y me he dado cuenta de la manera en que los han venido formando, inculcándoles buenos hábitos y los valores fundamentales para ser triunfadores, no en un concurso, sino en la vida. Por eso, no dudo de que esto es sólo el principio de grandes logros que tendrán en el futuro.

Vaya un reconocimiento especial para su maestra: Teresita de Jesús Osorio Jaimes quien, según me enteré, es ejemplo de trabajo y entrega a su labor al frente de los grupos que atiende.

Por último, permítanme enviar un saludo a la agente de tránsito Sonia Domínguez quien, amablemente, me dio una gran explicación sobre su trabajo en el área que está frente al palacio municipal. Me aclaró, entre otras cosas, que hay un señalamiento (que yo no había visto) que indica el tiempo, de treinta minutos como máximo, para permanecer estacionado; pero hay personas que abusan y por eso se lleva la grúa a sus autos. ¡Muchas gracias!