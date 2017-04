A sacar ventaja

No hay favoritos al jugarse los encuentros de semifinales de ida, en torneo de Segunda Fuerza de la Liga Amateur

Iguala, Gro., Abril 8.- Las semifinales de ida han llegado al futbol tamarindero en la categoría de Segunda Fuerza de la Liga Amateur de Iguala y hoy sábado los campos uno y tres de la Unidad Deportiva de Iguala serán los escenarios en donde los cuatro clubes derrocharán magia para mecer las redes enemigas y llevarse la ventaja.

Los equipos que han llegado a estas semifinales son Estrellas del Unión, Covivesa, Chevrolet y Real Tamarindos, clubes que torneo a torneo siempre están peleando el título y ahora tienen una revancha futbolera, por lo que esta tarde será una locura.

En el campo uno de la UDI a las 17:00 horas, Estrellas del Unión que armó un trabuco se estará enfrentando al Real Tamarindos que sabe cómo jugar este tipo de encuentros, por lo que los “unionistas” no tendrán un flan enfrente, además que en el torneo regular estos dos equipos dieron un buen espectáculo.

Por otra parte, los “abarroteros” del Covivesa que en anteriores ediciones se han quedado en el camino de las semifinales, ahora no quieren repetir la historia por lo que hoy tendrán que salir con sus mejores hombres al terreno de juego para medirse al once de Chevrolet, que en su primer torneo ha dado mucho de qué hablar y su parada en esta ronda es muy complicada; este partido será en el campo tres de la UDI a las 17:00 horas.