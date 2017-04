Dispuesto a ser investigado alcalde de Pilcaya, por "Caso Aston Martin"

El presidente municipal de Pilcaya, Ellery Figueroa Macedo, se dijo dispuesto a ser investigado por las autoridades judiciales y en su momento pedir licencia para separarse del cargo, si le demuestran culpabilidad en el caso del automóvil deportivo “Aston Martin” cuya propiedad se le atribuye en los medios de comunicación, porque hasta el momento el tema se ha manejado políticamente y en base a presunciones.

Aseguró que no ha sido requerido por ninguna autoridad judicial para declarar por el caso y fue firme al sostener que no tiene temor alguno, porque su gobierno no tiene la capacidad financiera para adquirir una unidad móvil de esas características y tampoco conducía el auto cuando se presento el accidente, por lo que solicito que la situación llegue hasta las últimas consecuencias y se descubra a los orquestadores de la campaña de desprestigio en su contra.

Figueroa Macedo, acuso que al tema se le ha dado un tinte político-electoral y para ello utilizan el accidente registrado en la capital del país, donde si bien la unidad presentaba un permiso provisional expedido por su gobierno que se otorgo luego de cumplirse los requisitos administrativos, pero en ningún momento han demostrado que su ayuntamiento sea el propietario del Aston Martin y desde ahí están las mentiras e incongruencias.

“Yo he puesto mi renuncia sobre la mesa y me voy del cargo si me comprueban que el auto es propiedad del ayuntamiento y que yo lo manejaba en estado de ebriedad, no he hecho nada ilícito, mis acciones siempre han estado dentro de la ley, la gente sabe que no tomo alcohol ni tengo guaruras y me pongo a disposición de las autoridades para que me investiguen y lleguen hasta las últimas consecuencias”, acotó.

De manera enérgica reclamó que las publicaciones falsas sobre el tema del vehículo, hayan sido estructuradas con expresiones de burla y discriminación hacia los pobladores de Pilcaya para denostar su dignidad, cuando la gente es trabajadora, emprendedora, productiva, luchadora y es un orgullo para el municipio, por su humanidad, dedicación al campo, servicios de transporte, maquila y comercio en general.

Ellery Figueroa sostuvo que la campaña de desprestigio y calumnia fue orquestada bajo una fijación política hacia su persona, sin embargo, cayó en actos de discriminación y humillación para todo un pueblo trabajador y esa situación no se le pasa a nadie porque se burlan de la dignidad humana.

El primer edil pilcayense aseguró que pese a las mentiras y descalificaciones para afectarlo como gobernante, sus actividades no se han detenido y labora con normalidad en cuanto a la atención ciudadana y entrega de obra, con la premisa de que estará a la disposición de las autoridades judiciales si deciden investigarlo y separarse del cargo si lo encuentran culpable, pero que todo llegue a sus últimas consecuencias.