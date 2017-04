Ratifica Senado a Merodio Gómez en Junta de Gobierno de Inegi

Ciudad de México, Abril 7.- l nombramiento de Paloma Merodio Gómez como miembro de la Junta de Gobierno del INEGI fue ratificado este jueves en el pleno del Senado, en medio de cuestionamientos de senadores, principalmente del PAN y PRD, que apuntaron que no cumple con el perfil para el cargo.

Con 64 votos a favor, 26 en contra y una abstención, los votos del PRI, Partido Verde y sin grupo parlamentario se impusieron, defendiendo la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto, misma que en sesión ordinaria y extraordinaria de comisiones no pudieron dictaminar.

Minutos después de la votación, el presidente de la Mesa Directiva, el senador Pablo Escudero, le tomó protesta a Merodio en el salón del pleno. Hubo una ovación luego de que rindiera protesta.

El senador Juan Carlos Romero Hicks, el principal opositor al nombramiento, comentó a través de una gráfica una serie de contradicciones en el currículum de Merodio y omisiones en el mismo.

"En el currículum dice ella que era analista senior; después aparece una documental que estoy verificando, me comuniqué directamente a Yakarta al Banco Mundial y estoy en espera de esa respuesta, y en paralelo hice contacto con la Escuela Kennedy de Harvard. En la Escuela de Kennedy de Harvard, y entrego la documental, me dicen que fue pasante”, dijo el legislador.

Armando Ríos Piter se pronunció también en comisiones y tribuna, dijo estar preocupado porque Paloma Merodio “haya dicho cosas, que después se constataron que no son ciertas”.

Leyó una carta enviada por el Grupo de Economistas Asociados (GEA), donde señala que Merodio Gómez formó parte del equipo de trabajo en carácter de empleada, de agosto de 2007 a febrero de 2010, como gerente en el área de estudios económicos.

Antes de la votación en el pleno, el grupo parlamentario del PRD acusó que la Secretaría de Hacienda metió presión para ratificar el nombramiento.

"El voto del Partido de la Revolución Democrática será en contra y solicitaremos al Ejecutivo emita o entregue al Senado de la República una nueva propuesta que reúna los requisitos”, dijo Dolores Padierna, coordinadora del PRD en la cámara.

Agregó que, “independientemente del cumplimiento formal de los méritos académicos, profesionales, de la ciudadana Merodio, a todas luces significaría su nombramiento un retroceso”.

Los senadores no fueron los únicos que cuestionaron el perfil de Merodio, pues 65 especialistas y 12 organizaciones sociales enviaron a esta cámara una serie de cartas para evitar la ratificación de Paloma Merodio.

Entre los especialistas figuraron Rodolfo de la Torre, Mario Luis Fuentes, Juan Pablo Arroyo, Rolando Cordera, Gerardo Esquivel, Adrián Lajous y Edna Jaime; también se sumaron 12 expresidentes y el actual presidente de la Sociedad Mexicana de Demografía y 12 organizaciones civiles que trabajan temas de pobreza.