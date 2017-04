Fue la reina malvada de Blancanieves y ahora Charlize Theron se enfrenta a su segunda villana, una ciberterrorista sin escrúpulos, en "The Fate of the Furious", algo no muy habitual porque “este tipo de papeles son un territorio vedado a las mujeres”, dijo la actriz sudafricana.

Theron presentó en Madrid junto a Vin Diesel la última entrega de una de las sagas más taquilleras de Hollywood, trabajo que aceptó para poder hacer de nuevo de mala.

Llevo más de 20 años en esta profesión y es bastante chocante que en todo este tiempo solo he interpretado a dos villanas psicóticas”, afirmó.

Durante los primeros años de su trayectoria a Theron le costaba que le ofrecieran papeles basados en algo más que su arrebatadora apariencia física, pero Monster (2003), la película con la que ganó el Oscar y en la que experimentó una asombrosa transformación, lo cambió todo.

Después de eso es imposible que nadie diga que soy demasiado guapa para un papel”, afirma. “No me interesan los papeles con una sola dimensión, no se trata de si son guapas o no, sino de qué los hace interesantes”.