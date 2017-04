Monitoreo Político

Que tal estimados lectores los saludo con mucho gusto, les comento que hace unos días el presidente de la República Enrique Peña Nieto, acompañado de los gobernadores de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, de Morelos, Graco Ramírez y del Estado de México, Eruviel Ávila, inauguró lo que se conoce como la ampliación y modernización del libramiento de Cuernavaca del “Paso Express”, que tuvo una inversión de 2 mil millones de pesos y que esta ruta une las posibilidades comerciales, turísticas, culturales y de integración de cerca de 25 millones de habitantes, hoy están mucho más cerca los habitantes de la zona Metropolitana del Valle de México incluidos los 16 municipios del Estado de México con el Estado de Morelos y con el Estado de Guerrero, son 3 y medio millones de habitantes del Estado de Guerrero, son 2 millones de habitantes del Estado de Morelos y los 20 millones de habitantes que tiene la zona Metropolitana que tiene el Valle de México. Con esta magna obra de infraestructura carretera se acercan en tiempo, se acercan en distancia y se acercan en posibilidades, no solamente de turistear sino de ampliar sus redes de crecimiento económico; fue la necesidad de ganar, es lo que se ve reflejado en la inauguración de esta importantísima vía que mucho trabajo le costó al vecino Estado de Morelos sacarla adelante, pero que bueno, porque con esto ya forma parte de un corredor de clase mundial, que podrán disfrutar todos los que transiten por ese Paso Express para visitar los estados de Morelos y Guerrero en la ya próxima Semana Santa. Por su parte el gobernador de nuestro estado Héctor Astudillo Flores, manifestó que con este Paso Express, ha sido una obra anhelada por los guerrerenses y que no solamente beneficia a Acapulco en gran escala, sino también beneficia la comunicación con la capital del estado Chilpancingo, la comunicación con Iguala, la entrada a la Tierra Caliente y por supuesto la columna vertebral de la comunicación en Guerrero; una obra muy importante debido a que los guerrerenses transitan mucho hacia la Ciudad de México, en el propio Cuernavaca, en el propio Estado de Morelos hay una gran presencia de Guerrerenses muchos de estos tienen familiares en Cuernavaca y mucha gente que radica en este municipio morelense, tiene familiares en Guerrero sin duda alguna es una obra importante esperada y deseada por muchos y que ayudará bastante para que siga levantándose el turismo en Acapulco, en Taxco y que traerá mucho beneficio al estado de Guerrero. Finalmente el gobernador Héctor Astudillo Flores, informo que ya se espera un lleno total en los destinos turísticos de nuestra entidad durante la Semana Santa, en donde ha habido un repunte importante de turismo entre 2015 y 2016 y resaltó que la seguridad de los turistas siempre está garantizada, habrá operativos especiales..!! Por otra parte estimados lectores, concluye esta primera semana laboral y de estudios con un nuevo horario que nos ataranta, un horario que nos altera nuestro reloj biológico, un horario que le hemos tenido que entrar con muchas ganas, no sé yo si verdaderamente ahorremos o no en el consumo de energía eléctrica, todo parece que como sucede con el Programa de Control de Emisiones Contaminantes el Programa Vehicular, no somos tan atinados en el manejo de esos objetivos, hay que ver que siguen fracasando el Hoy No Circula ¿Por qué? Porque no logra su objetivo primario que es el disminuir el volumen de los gases contaminantes en el Valle de México y los habitantes de aquellos lugares están ya a punto de empezar a vivir nuevamente los temas de las contingencias y otros asuntos; pero más allá de eso está a discusión ya el futuro de varios estados de este país, Pregunto: ¿Cuál será la elección de todas las que arrancaron el fin de semana pasado que será observada con mayor morbo o con mayor deseo de que algunos fracasen y de que algunos triunfen, simple y sencillamente porque quieren alcanzar el mayor número de votos? Efectivamente estimados lectores la elección de más interés y que llama más la atención sin duda alguna es la del Estado de México, a todos los mexiquenses y los que viven fuera de ese Estado de México que es el generador del 10% del Producto Interno Bruto de éste país y que no es un asunto menor se nos olvida que esta elección es una fotografía de una película que sigue, de una película que no se detienen, no se trata de ver si es o no capaz Alfredo del Mazo, con ese bloque de partidos políticos que le acompañan, metió hasta el Partido Encuentro Social el que va a lograr tener más simpatizantes que Delfina Gómez de MORENA, que Juan Zepeda del PRD, o que Josefina Vázquez Mota del PAN, no, no se trata de eso, se trata de ubicar desde la ciudadanía a través de un acto de democracia como lo es el sufragio efectivo, de decidir cuál consideran los mexiquenses que es la mejor plataforma y el mejor candidato o candidata, se trata no se les olvide de construir un buen gobierno por vía de, mientras estaremos mirando, escuchando a través de los medios de comunicación y de alguna forma “divirtiéndonos” durante los próximos dos meses desde la visión del morbo a ver quién le dice más cosas a quien..!! Pasando a otro tema y analizando la proyección de la economía mexicana, hay varios analistas que la ven más de manera positiva de lo que se pensaba hace algunos meses uno se pregunta ¿Por qué? Quizás ante una posible respuesta esté en la credibilidad cada vez menor que tienen las amenazas del presidente de la Unión Americana Donald Trump, las predicciones que se tenían el año pasado y a principios de este en realidad estaban muy aceptadas por las expectativas de lo que podría ocurrir con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con la construcción del muro, con la deportación masiva de mexicanos, hemos estado viendo que estas promesas de Trump han sido mucho más difíciles de cumplir de lo que uno se imaginaba, quizás por esto precisamente que las expectativas para México se han vuelto más positivas, aunque falta todavía mucho de la etapa de mayor bonanza en estos momentos, de modo que estamos esperando ver una economía ligeramente mejor de lo que consideramos, claro continúa siendo muy bajo su crecimiento menor del 2% pero quizás pueda mejorar incluso, un poco más conforme se sepa con mayor profundidad que es lo que realmente va a ocurrir con la política económica del magnate Donald Trump y sobretodo que sucede con el desarrollo económico de México y con la Secretaría de Hacienda y las Finanzas Públicas en los próximos meses, porque las cosas parecen no estar tan graves como se veían apenas hace algunos meses..!! Mucho revuelo causo un tema que relacionó al alcalde de Pilcaya Ellery Figueroa Macedo, con una información difundida por medios nacionales en donde quisieron adjudicarle un coche de lujo con un valor de 4.5 millones de pesos y que fue chocado en la Ciudad de México; el propio Ellery Figueroa, de manera responsable ha aclarado en diversos medios de comunicación que esta información en que lo involucran es falsa y que fue difundido de manera dolosa y con mala fe con la única intención de perjudicarlo. En un noticiero nacional el propio alcalde de Pilcaya, Ellery comento que deja el cargo de presidente municipal si alguien le comprueba que el vehículo de lujo en el cual lo relacionan es de su propiedad o del municipio que gobierna, es absurdo que por el simple hecho de que un auto tenga un permiso de circulación que expida un municipio, se le adjudique en un tema que afortunadamente en nada tuvo que ver el alcalde Ellery Figueroa Macedo.!! Nos leemos hasta la próxima..!! Salud y Bienestar, Camarada..!! Ánimooooo..!!