Frank en su Tinta

COSAS que solamente pasan en México: Caso uno: El alcalde (priista) de un municipio (Pilcaya) pobre de Guerrero declara que el inmueble del ayuntamiento está embargado por 15 millones de pesos por una demanda laboral y que heredó del gobierno panista una deuda también millonaria, por lo tanto no tiene recursos para hacer obras. Sin embargo, está acusado de haber chocado el lunes pasado en la Ciudad de México un lujoso auto de 6 millones. Caso dos: Un individuo de 33 años chocó la semana pasada también en la Ciudad de México y murieron sus cuatro compañeros de parranda (solamente él se salvó). Declaró que no puede reparar los daños porque es paletero y gana mil pesos a la semana. Sin embargo el auto que chocó era un BMW (de los más caros) y estuvo emborrachándose en uno de los bares exclusivos de la capital del país. Los memes no perdonan: “Yo quiero ser paletero o alcalde de Pilcaya”……… SIEMPRE es importante tener “una salud muy sana”. ¿Imagínense que tuviéramos una salud enferma? Cuando menos eso reporta el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, quien subió un video a su cuenta de Facebook y escribió: “Bendito Dios, tenemos una salud muy sana”. La aclaración del gobernador se debió a que desde la semana pasada circuló la versión de que había sufrido un paro cardíaco, luego de la captura en estados Unidos de su fiscal, acusado de narcotráfico. En el mismo video el gobernador aclara que no puede hacer actos públicos porque hay veda electoral y reitera que él “tiene una salud muy sana”. Si acaso nerviosa a la hora de escribir por la detención de su amigo y fiscal, pero “salud sana”……….. PRIMERO fue el gobernador Héctor Astudillo Flores, quien en un acto en Taxco, expresó su reconocimiento al delegado de gobierno en la Región Norte, Ignacio Ocampo Zavaleta, por el trabajo que ha venido realizando. Y el martes fue la presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo, quien en una gira de trabajo por municipios de esta zona, también reconoció el trabajo de Nacho Ocampo y destacó que ha resuelto muchos problemas en la Región Norte. Los reconocimientos se los ha ganado a pulso el funcionario estatal originario de Tepecoacuilco……… NO HA QUEDADO claro si los actuales regidores pueden ser candidatos a síndicos o a presidente municipal. Hay un vacío en la Ley Electoral y cada quien le da la interpretación a su conveniencia. Unos dicen que un regidor puede reelegirse (en las elecciones el próximo año) solamente como regidor, pero otros afirman que, como edil, un regidor puede reelegirse como regidor, como síndico y como alcalde. Incluso la autoridad electoral no tiene claro todavía ese tema.……. ESTE viernes se jugará la final de la categoría Premier de la Liga Municipal y Regional de Futbol de Iguala entre Independiente y Unión Iguala, dos grandes equipos. El partido está programado a las 4 de la tarde en el Campo Dos de la Unidad Deportiva…….. SIMPLE dato: Más de 8 mil efectivos del Ejército Mexicano, Marina, Policía federal, estatal y municipales, blindarán por mar, cielo y tierra los destinos turísticos de la entidad a partir de este viernes para garantizar la estancia de turistas nacionales y extranjeros. El operativo cuida-turistas terminará el 24 de abril…….. PUNTO.