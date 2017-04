Empresarios están abandonados económicamente: Coparmex

Iguala, Gro., Abril 6.- Empresarios igualtecos buscan alianzas con los empresarios mineros que se han establecido en la Zona Norte ante la falta de apoyos, señaló el representante de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Iguala, Gaspar Guerra Ríos.

Entrevistado en Chilpancingo, el empresario expuso que sus compañeros de Iguala prácticamente están abandonados económicamente hablando, de ahí que ante la insistencia, acudirán a una reunión para tratar de hacer alianzas y obtener trabajo.

“Nosotros tenemos bastantes problemas económicos por la falta de ventas, por la falta de actividad, estamos tratando de establecer enlaces con el Clúster Minero que se va a establecer en Iguala, tenemos una reunión a la que hemos sido invitados a partir de mucha insistencia, con los presidentes nacionales de cada una de las empresas”, expuso.

La idea, dijo Guerra, es convertirse en socios, y es que consideran que no es posible que vengan a establecerse en la entidad, exploten los recursos minerales y traigan personas de otros lugares para trabajar con ellos, “y nosotros veamos pasar eso”.

Reprochó que si el argumento es falta de capacitación, “que nos capaciten” y si no hay recursos también que puedan financiarlos, "pues lo más beneficiados al tener gente mejor preparada son los propios empresarios".

“Es un reclamo, estamos en nuestra tierra y debemos tener trabajo en nuestra tierra y sobre todo si son empresas líderes en el mundo en explotación de metales que nos conviden, no que nos regalen que nos den trabajo, que nos den empleos, que seamos sus socios en la participación que tienen como empresarios en la productividad, no socios en el capital sino en el capital humano de trabajo”, señaló.

Dijo que actualmente en Iguala, existe un abandono gubernamental ya que no tienen los apoyos que otras ciudades reciben, sin especificar cuáles, recalcó que en la organización del Tianguis Turístico llevado a cabo hace unos días en Acapulco, no fueron invitados.

Reclamó que sólo algunos alcaldes asistieron, “pero la economía no la mueven las presidencias municipales, la economía la mueven las empresas”, sostuvo.

Y agregó que “en lo relativo al sector turístico nos sentimos marginados de esa invitación, no tengo conocimiento si alguna otra cámara, algun gremio, algún sindicato, haya sido invitados pero la gente de Coparmex Iguala no fue invitada”.