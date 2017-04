Firme rumbo a liguilla

Preventivos mantuvo el liderato de Juvenil "A", tras 12 jornadas

Iguala, Gro., Abril 5.- Las jornadas pasan y Preventivos sigue demostrando que está listo para afrontar la liguilla por el título de Juvenil “A”, ya que en 12 jornadas tiene 10 victorias y una derrota que lo ubican en la cima del campeonato; en su última misión Tamarindos intentó detenerlo pero se encontró con que la victoria se abrazó con los “guardianes” con un 3-2 que los llevó a sumar 30 puntos y dispuestos a todo con tal de llegar a la corona.

Preventivos no se guardó nada y al minuto 17 logró abrir el marcador gracias a la intervención de Luviano Mendoza, esta anotación fue perjudicial para Tamarindos ya que no lograba carburar y para no variar, al minuto 29 Miguel Aguilar aumentó la cuota de los “guardianes” con el 2-0 parcial que los mandó al descanso del medio tiempo.

En la segunda mitad Tamarindos logró la reacción al minuto 55 con la anotación de Jesús Elías, pero la sorpresa aumentó más para Preventivos cuando al 62, Osvaldo Mota se apareció en el área para anotar el 2-2 que le puso sabor al encuentro; las llegadas fueron incesantes en ambos arcos y fue la escuadra de Preventivosla que logró hacer daño por conducto del mismo Mendoza al 76 de tiempo corrido, tras esta anotación ya no hubo más en una contienda que se podría estar dando en la liguilla.

En más resultados de esta jornada, Furia Iguala sigue peleando por clasificar tras aplastar 15-0 al Real Jaguares; Campo Agrícola no se detuvo ante nada al golear 9-4 al Deportivo San José; Reforma goleó 7-0 al Barcelona; Municipal sorprendió a Surianos de Iguala con marcador de 1-0; Cesvi Universidad sacó un importante triunfo de 2-1; Cañeros le ganó 2-0 al San Nicolás y San Nicolás FC le ganó 2-1 a Lobos Iguala.