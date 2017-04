Castigarán protestas en la SS, advierte De la Peña Pintos

Se aplicará la “normatividad” a los trabajadores de Salud que protestan en exigencia de la destitución de la secretaria general de la Sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Beatriz Vélez Núñez, a quien acusan de entregar adscripciones a cambio de votos.

Así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Salud (SS) en Guerrero, Carlos de la Peña Pintos, quien añadió que se les dio como plazo hasta el día 15 de este mes a los cinco trabajadores inconformes para que se presenten a laborar.

“Se aplicará normatividad. Si ellos no se presentan a trabajar pues no le podemos pagar a alguien que no se presenta”.

Los trabajadores de la Secretaría de Salud han realizado a lo largo de la semana diversos bloqueos y manifestaciones en contra de la también diputada federal priista Beatriz Vélez, a quien acusan de entregar adscripciones.

Ante esto, el secretario defendió que los cambios a otros centros de salud se dan por antigüedad y dijo que se hizo una selección de personal previa.

Informó que serán reubicados a Petatlán, Quechultenango y otros tres municipios más de Guerrero.

A pregunta expresa, De la Peña Pintos dijo que de mil hospitales y centros de salud, 16 se encuentran sometidos o afectados por la violencia.