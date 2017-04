Frank en su Tinta

CON EL DEBIDO respeto para todos los creyentes: “En la red cada persona sube lo que le da la gana, ya que es una lugar libre en el que cada quién se expresa como desea. Pero últimamente circulan muchas imágenes de personas enfermas, mutiladas, heridas, etcétera, en las cuales las personas piden compartir o que escriban la palabra amén, como si las personas pudieran llegarse a curar con semejante, tal vez, estupidez o barbaridad. También circulan miles de fotos e imágenes de dios, en las que te piden compartir de una forma casi obligatoria. La pregunta es: ¿En verdad nuestra vida real va acorde a lo que dejamos ver en una red? Y si no comparto nada de Dios, ni doy like a las fotografías, ni comento amén, ¿entonces quiere decir que no soy creyente de él? Desde el Vaticano el Papa Francisco expuso su opinión acerca del uso que le dan a las redes sociales actualmente: Dios detesta la doble moral. Dejen de ser hipócritas en las redes sociales. Dios no usa Facebook. En Facebook todos son buenas personas, son creyentes, buenos esposos, familias felices, etcétera. Sin embargo, en privado se olvidan de esas cosas, se olvidan de dar gracias a Dios, se olvidan de orar y ser humildes. En la vida real son lo opuesto a lo que publican. Cada uno sabe muy bien quién es y en lo que cree. Y las personas que presumen en lo que creen, tal vez sean de poco fiar y que en realidad no son tan buenas como quieren aparentar”………. POR CIERTO, es mucha la influencia de las redes sociales en la mala redacción y ortografía de los jóvenes. El bibliotecario Federico Martínez Bello explicó que los jóvenes se empeñan en auto-afectarse y puso como ejemplo el uso de teléfonos celulares, en donde se suprimen letras y acentuación, pese a que cuentan con corrección automática. Dijo que la situación repercute directamente en su formación académica……… Y HÉCTOR Astudillo fue a San Miguel Totolapan, donde aceptó que la paz social en ese municipio calentano sólo regresará cuando se detenga al Tequilero Raybel Jacobo de Almonte. El gobernador encabezó una reunión de tres horas a puerta cerrada, en un salón de la Secundaria 38, en donde se informó que faltan 44 escuelas por reanudar clases……. LA VIOLENCIA que se vive en la entidad ha alcanzado a la Universidad Autónoma de Guerrero y en los últimos seis meses han sido asesinados al menos 10 universitarios, entre catedráticos y estudiantes, otros han sido secuestrados. Por ese motivo, las autoridades universitarias han blindado los centros educativos con enormes bardas perimetrales y gastan más de 8 millones de pesos al año en pago de guardias de seguridad privada para vigilar los accesos. En algunos casos como en Acapulco, es el Ejército quienes resguardan los planteles. Uno de los hechos que conmocionó a la comunidad universitaria fue el asesinato de la catedrática Jeany Rosado Peña; su esposo Nicéforo Cabrera Rojas y su hijo de 13 años, quienes fueron privados de la vida a inicio del 2017 en Chilpancingo, luego de que hombres armados irrumpieran en su domicilio. El hecho causó indignación entre la comunidad universitaria, pero hasta el momento el triple crimen sigue impune…….. LUNES de protestas ayer en Guerrero con bloqueos, manifestaciones y tomas. Protestaron maestros en Chilpancingo y Chilapa, padres de familia en Petatlán, periodistas en Chilpancingo, pescadores en Petacalco, trabajadores de Salud en Acapulco e indígenas de Costa Chica en Casa Guerrero……… SIMPLE pregunta: ¿Qué es peor, el calor o el horario de verano?......... PUNTO.