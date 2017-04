Cambio de planes

La final del futbol femenil se jugará el sábado a las 20:00 horas

Iguala, Gro., Abril 4.- Hoy martes no habrá emociones del futbol femenil y es que la final del tercer torneo de la Liga Amateur de Iguala será el próximo sábado en punto de las 20:00 horas, en el campo dos de la Unidad Deportiva de Iguala.

Los equipos que llegan a esta gran final son Corazón por Iguala, que dejó en el camino al Deportivo Arteaga, mientras que Garabatos echó de la contienda a la oncea de Soccer Queen’s, los equipos perdedores también estarán disputando el partido por el tercer lugar.

El juego para conocer al equipo campeón de este tercer campeonato, no será hoy, si no el próximo sábado, en donde estos equipos buscarán alzar su primer título en el regreso del balompié femenil a la Cuna de la Bandera.

Garabatos es un equipo que ya sabe lo que es jugar una final y aquella vez la perdió 2-1 con el Deprotivo Arteaga, pero el torneo pasado quedó fuera en las semifinales ante Malvadas y ahora tendrá que pasar por encima de la oncena de Corazón por Iguala.

Mientras que su rival, Corazón Por Iguala en los cuartos de final dejó en el camino al modesto cuadro del Internacional que fue goleado y en las semifinales echó de la contienda al Deportivo Arteaga y con eso ya estará peleando el título, además de que en sus filas tiene a jugadoras que el torneo pasado fueron campeonas, por lo que se espera un emocionante encuentro.

También habrá un partido para definir el tercer lugar de este torneo que será entre las chicas de Soccer Queen’s y el once del Deportivo Arteaga, este encuentro será a las 18:00 horas como previo al gran espectáculo.