Frank en su Tinta

CINCO candidatos a la gubernatura del Estado de México iniciarán campaña este lunes. Una elección que, afirman los expertos, es preámbulo de lo que ocurrirá en el proceso electoral por la Presidencia del República el próximo año. “El partido que gana el Estado de México gana la Presidencia de la República”, dicen los especialistas en política electoral de este país. La elección será el domingo 4 de julio y los cinco candidatos son los siguientes: Alfredo del Mazo Maza del PRI, Josefina Vázquez Mota del PAN, Delfina Gómez Álvarez de Morena, Juan Zepeda Hernández del PRD e Isidro Pastor Medrano (Independiente).......... EN GUERRERO el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana el registro condicionado, como partidos políticos, a 2 de 5 organizaciones civiles solicitantes. Se trata de “Impulso Humanista de Guerrero” y “Fundación Juventud Socialista de México”, que podrán participar en las elecciones de 2018 para alcaldías y diputaciones locales. La primera organización bajo la denominación de Partido Impulso Humanista de Guerrero y el segundo como Partido Socialista de Guerrero. El Consejo General del IEPC declaró improcedentes las solicitudes de las organizaciones ciudadanas “Guerrero Pobre, A.C.”, “Coincidencia Guerrerense, A.C.” y “Ciudadanos Socialistas de México, A.C.”. De acuerdo con la consejera Marisela Reyes Reyes, presidenta del IEPC, a las dos organizaciones se les aprobó un “registro condicionado” debido a algunas inconsistencias en sus solicitudes, mismas que pueden ser subsanadas. Una de ellas, explicó, es que los estatutos que presentaron en su solicitud “no cumplen con los principios democráticos”, cuyos documentos sintetizan las normas que regirán a ambas agrupaciones políticas y de militantes. Y Las tres organizaciones a las que se les negó el registro no cumplieron con el número de afiliados, de acuerdo con el padrón electoral vigente en las dos terceras partes de la entidad. Así que en las elecciones del próximo año participarán 11 partidos políticos en el Estado. ¡Qué democracia tan obesa!........ OCURRIÓ en Tlacoachistlahuaca: Habitantes de la comunidad de Juquila Yucucani retuvieron al alcalde Juan Javier Carmona Villavicencio y lo encerraron en la celda de la comisaría municipal, como una forma de presionarlo para que cumpla con las obras públicas que ha prometido. También exigen al alcalde que dé resultados de sus gestiones para que el gobierno provea de recursos económicos a los campesinos de ese poblado de la Costa Chica, pues sospechan que ese dinero sí llegó al ayuntamiento, pero el alcalde no lo entregó a los agricultores que lo necesitan para la siembra de maíz y árboles frutales. Los inconformes expusieron que han solicitado la construcción de una nueva comisaría y de una nueva iglesia, obras que prometió el alcalde y que a la fecha no ha cumplido. Señalaron que el año pasado el Ejército quemó plantíos de amapola en terrenos cercanos a Juquila y colateralmente el fuego dañó sus sembradíos de maíz y otros productos. El alcalde Carmona Villavicencio se comprometió a gestionar que los campesinos fueran indemnizados por un total de 2 millones de pesos por la Secretaría de la Defensa Nacional, pero pasó lo mismo: nada. Tras las rejas de la comisaría, el presidente municipal firmó un documento con el compromiso de que ahora sí cumplirá y luego de 12 horas fue dejado en libertad, bajo la amenaza de los campesinos de que si no cumple, lo encerrarán por tiempo indefinido…….. SIMPLE dato: Representantes del PRD de Iguala, Taxco, Teloloapan, Apaxtla, Ixcateopan e Ixcapuzalco, Cocula y Zirándaro se reunieron el sábado en esta ciudad para hacer un frente en torno a la candidatura presidencial por Morena de Andrés Manuel López Obrador. La reunión estuvo encabezada por José Luis Avilés Romero, secretario técnico de los ingenieros agrónomos egresados de la Escuela Superior de Agricultura de la UAGro. y por José Isabel Arines Hernández, representante de la Sociedad Organizada Lucha. Entre los asistentes acudieron Saúl López Sollano y Ranferi Hernández Acevedo, ex dirigentes perredistas, y Valentín Guzmán, ex senador de la República. …… PUNTO.