Frentes para hacer Frente

Después del proceso electoral del 2012, Andrés Manuel López Obrador dijo adiós a sus compañeros perredistas: “nada me deben, nada les dedo, estamos en paz”. Y se fue para no volver. La partida, en vez de apesadumbrar, congratuló a quienes visión y forma de ser del ex candidato presidencial resultaban incómodas. Inclusive, con ironía desearon le fuera bien y presumieron: legisladores y líderes con arraigo permanecer en el Partido de la Revolución Democrática. Ahora, cuando a pesar de todo AMLO ha vuelto a construir su candidatura y logrado posicionarla en lugar envidiable de las preferencias, el trago pasa con dificultad. Para más, el anuncio que el 6 de mayo visitará Chilpancingo, la capital del estado “más perredista”, ha detonado el interés de simpatizantes para volver a acompañarlo.

En este orden destaca la acción del grupo integrado por ex presidentes estatales del PRD. Cada quien abandonó el retiro personal del quehacer partidario y mediante el análisis de la situación política y social buscaron acercar coincidencias. Durante el ejercicio deslindes, críticas a sus dirigentes y a la línea actual del PRD fueron claras y contundentes. En congruencia, algunos abrazaron el proyecto México Hoy encabezado por el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas. De cualquier manera lo importante es que el grupo no lo integran políticos espontáneos y fueron los primeros en pronunciarse por la unidad de la izquierda y a favor de la candidatura de López Obrador. Ahora bien ante la visita anunciada, andan en la tarea de promover frentes de apoyo en las regiones y haciendo esfuerzos tendentes a superar dificultades de comunicación y coordinación con los dirigentes formales de Morena. En hora buena. Sin duda, la abnegada persistencia política del tabasqueño, la conversión de Morena (movimiento) en partido y el avance que tuvo en el próximo pasado proceso electoral no pasan, no pueden ser desapercibidos al electorado golpeado por las políticas del gobierno actual.

La iniciativa de crear frentes no es ninguna novedad. Es una figura o forma de participación que aglutina lo diverso; a ciudadanos, organizaciones o partidos en función de un programa u objetivo reivindicatorio. Igual sirve para afrontar adversidades, resistir o rechazar acciones arbitrarias del poder público. Sobre el caso en comento por supuesto es bueno el propósito. Siempre y cuando los frentes regionales, municipales y/o distritales no pretendan rivalizar ni desplazar las estructuras creadas por Morena. Que sean, efectivamente, para contribuir y consolidar el proyecto que AMLO ha venido construyendo. El esfuerzo invertido en más de cuatro años, en los que resistió embates, no merece lo pongan en riesgo protagonismos acomedidos. Nadie olvide que, merced a ello, sus adversarios que son fuertes, muchos y de todos los colores, a los cuales sin eufemismo ha llamado “la mafia del poder”, han querido y no han podido destruir su liderazgo. Entonces, no sería ético ni tendría perdón social que a esos, alguien consciente o involuntariamente les echara una manita.

Aquí en Guerrero, ciertamente Obrador adolece de un partido que proyecte confianza y certidumbre. César Núñez Ramos, su representante personal y coordinador desde antes que Morena fuera partido político, inexplicablemente trataron de echarlo de un consejo estatal y el ex candidato a gobernador y actual dirigente Pablo Amílcar Sandoval lo acusó de ancianidad. Qué pena. Con esa mentalidad Cuauhtémoc Cárdenas, Muñoz Ledo, Efigenia Martínez y otros, postularían encerrarlos en algún asilo. El trascendido da una idea de por qué Morena se le percibe chiquito ante el tamaño de su candidato. Peor aún, si al PRD lo destruyó la disputa interna por el poder, los dirigentes de Morena, antes de tenerlo las reyertas domésticas lamentablemente ya lo están consumiendo. Por eso es importante la iniciativa de crear frentes que apuntalen la candidatura que representará la esperanza para millones de electores rumbo al 2018.

Alienta que los promotores afirmen no buscar candidaturas. Inclusive México Hoy, asegura que lo importante es que su plataforma sea asumida por alguno de los candidatos. Dudo que por una propuesta de izquierda se interesen Miguel Osorio Chong si es postulado por el PRI o Margarita Zavala y Ricardo Anaya si lo fueran por el PAN. Tienen diferencias de forma pero están en la misma ruta. Quien podría hacerlo es AMLO independientemente de las 50 propuestas que ya tiene. Tampoco es cierto que si gana López Obrador todo viene en cascada y que si pierde nos llevará la desgracia. No es sensato crear falsas expectativas en una ciudadanía urgida de que la situación mejore. Mucho ayudará explicar con los elementos que cada quien tenga y pueda hacerlo, que un eventual triunfo de la izquierda abrirá la esperanza de un cambio; pero nada ocurrirá como por arte de magia.