Excelsa coronación

Tamarindos conquista su tercera estrella en categoría de Juvenil "B", tras vencer 2-0 a Cañeros “A” en la final

Iguala, Gro., Abril 3.- La tercera estrella de Juvenil “B” llegó para el conjunto de Tamarindos tras una demostración excelsa de buen futbol, en donde fue letal a la hora de estar frente al arco rival, tener la posesión de la pelota y portarse a la altura cuando le tocó defender los embates de un Cañeros “A” que no pudo evitar la caída tras el 2-0 que le propinaron los “tamarinderos”, en duelo nocturno que se llevó a cabo el sábado a las 20:00 horas en la cancha 2 de la UDI.

GOL DE VESTIDOR

Con su cuadro titular saltaron a la cacha ambos conjuntos en busca de hacer daño desde los primeros minutos, la encomienda de Tamarindos se vio cumplida cuando al minuto 4 tras un despeje, Luis Álamo dentro del área “cañera” retrasó una pelota para Víctor Tavira que sin pensarlo sacó un disparo que venció al meta Rigel Ruiz que pese a adivinar la trayectoria de la pelota, ésta se fue al fondo de sus redes.

SE TRABÓ EL DUELO

Con el 1-0 en contra Cañeros intentó juntarse en medio campo pero se encontró con que el medio campo “albiverde” capitaneado por Eros Velázquez se adueñó del esférico, dándole circulación a la pelota y sobre todo dándole pausa para evitar una rebelión y tras una asfixia por parte de Tamarindos, la oncena de los “leones” tuvo en los botines de Miguel Salgado una falla que pudo cambiar el rumbo del encuentro.

Su arribo por la banda derecha lo dejó con el marco abierto, éste sacó un disparo pero con una mala definición que se fue por un lado, Carlos Adán y Jiovani Díaz se quedaron esperando el centro que los dejara solos para empujar la pelota, pero la decisión de Salgado los dejos únicamente con los brazos en alto y reclamando la elección que tuvo en una de las últimas jugadas del primer tiempo.

NOCAUT AL LEÓN

En el arranque del segundo tiempo Tamarindos dio un golpe que dejó noqueado a Cañeros “A”, todavía no se jugaba ni el primer minuto de juego cuando en un tiro el meta Rigel Ruiz dio rechace por un lado, Jaime Osores estuvo atento al rechace y sin pensarlo con un remate de cabeza techó al portero para el 2-0 con que dieron un paso gigante rumbo al campeonato.

TAMARINDOS, CAMPEÓN

En el resto del partido pese a que los “leones” buscaron meter presión una vez más se encontraron con una escuadra que se defendió bien teniendo la pelota en su poder, la única que tuvo fue al minuto 59 con un remate de Atzin Arteaga quien solo y su alma dentro del área chica mandó su remate por encima cuando estaba con el arco abierto.

En el resto del encuentro los dirigidos por Carlos Peña se encargaron de llevar a buen término las riendas del encuentro para consumar el tiempo y llegar a su tercera estrella en la categoría de Juvenil “B”, mientras que los “leones” se perdieron en la cancha y sólo pudieron observar cómo Tamarinndos se coronaba tras una actuación perfecta en 80 minutos de cotejo.

Con esta victoria Tamarindos sigue manteniendo la jetatura sobre Cañeros cuando se han enfrentado en las finales de Juvenil “B”, la tercera no fue la vencida para los “leones” y una vez más tienen que ser testigos de una coronación por parte de la oncena “albiverde” que ya tiene tres estrellas en su camiseta.

CEREMONIA DE PREMIACIÓN

El campeón de goleo, Luis Miranda del equipo López Mateos fue galardonado tras anotar 50 goles en el torneo; Preventivos se llevó el tercer puesto en esta ocasión; Cañeros con la frente en alto recogió su trofeo de segundo lugar y finalmente Tamarindos por conducto de su capitán, Eros Velázquez recibió el galardón que los vuelve a poner en la cima de Juvenil “B”.

ALINEACIONES:

Tamarindos: Juan Gómez, Domitilo Ábrego, Kevin Díaz (Enoc Maldonado), Uziel Rivera, Héctor González (Julio Martínez), Eros Velázquez (c) (Jared Cambray), Jaime Osores, Luis Álamo, Vector Tavira, Miguel Alvira y Ulises Escobar. DT Carlos Peña.

Cañeros “A”: Rigel Ruiz, Josua Arriaga, Carlos Guzmán, Atzin Arteaga, Roneli Reza (Carlos Flores), Emerson García, Jairo Sánchez (Jorge Barrera), Luis Sánchez, Jiovani Díaz, Miguel Salgado (c), Carlos Adán. DT. Luis Salgado.

Árbitro central: Félix Fernández, Asistente 1: Rafael Marino: Asistente 2: Ranulfo Reinaga.