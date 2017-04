De adicto a Adicto

El que nace para maceta, del corredor no pasa.

Han pasado diez años, desde que lo conocí con serios problemas por su manera de beber, locutor con una voz privilegiada; de terciopelo, educada, modulada, agradable, un buen tipo, carismático, platicador, conocedor, decente, un buen hombre con principios y un excelente ser humano, mi amigo. Aceptó la ayuda para internarse en un centro de rehabilitación, por tres meses, su esposa brinco de alegría he hicimos cita para vernos al día siguiente a determinada hora, Kique, estaba tomando un taller que doy de Comunicación Asertiva para hablar en público, sin miedo ni titubeos, resulta pues, que nunca llego a la cita, tuvieron que pasar muchos años, donde se quedó: sin esposa a consecuencia del alcohol, en ese tiempo, también tuvo serios problemas laborales, por supuesto, perdió peso y el piso, entró en una depresión terrible, de esas que tumban al roble más fuerte y gracias a esos fondos, que los sufre cualquier borracho y drogadicto como yo, aceptó la ayuda que le brindé y lo internamos por tres meses, en los cuales yo lo visitaba para platicar con él y dar servicio en la tribuna para los internos, en esos tres meses, mi buen amigo, recuperó su personalidad, su piel reflejaba buena vibra, sus ojos, serenidad, el reía de nuevo y estaba muy feliz, se reincorporo al trabajo y de repente desapareció de mi vista, ya no me tomaba las llamadas, un par de años después llego a mi estudio a buscarme, venia derrotado, saliendo de un anexo donde lo trataron con la punta del pie, pero aun tomando todos los días, aun en ese infierno.

Maldita enfermedad perversa del alma

Poca gente hace caso de la advertencia, me incluyo en el mar de los negados y Kike, no rompió con la regla, ya lo habían corrido de su trabajo, a pesar de que su jefa se había excedido en las consideraciones, el no asumió su compromiso, fueron muchas las oportunidades que se le dieron, pero así es la manera de ser y de pensar de un borracho, parece ser que entre más lo ayudas, más te escupe, estaba muy flaco, pálido y logré que lo hidrataran en una clínica del gobierno, en un par de días agarro color y le sugerí que se internara, no quiso, tuve que pedir la ayuda a la patrulla espiritual e internarlo contra su voluntad, sé que si no hubiera sido así, ya hubiera muerto de congestión alcohólica, ahora, Kike está más mal que nunca, refugiado en su casa con sus 15 perros, llorando su desgracia, deprimido, causándole un gran dolor a su madre, hundido en todos los sentidos y muerto en vida, sin dinero, sin vida, sin nada y por supuesto negado a internarse para dejar de auto destruirse, mientras, yo atado de manos, porque si Kike no firma aceptando internarse, necesita estar de acuerdo, nadie puede obligarlo porque lo respaldan los Derechos Humanos, es decir, si el no da su consentimiento, no se puede hacer nada, más que esperar a que definitivamente muera. Así muchas esposas del alcohólicos y drogadictos, también esperan eso.-

Nacidas para perder

El cristal es una droga de alto impacto, dura, altamente placentera y severamente dañina, procesada químicamente con metanfetaminas, mezclada con amoniaco, ácidos, desengrasantes de motores y otros tóxicos, esta mortal droga, es la de moda, propiamente en los estados norteños de la República Mexicana, sus víctimas, niños y jóvenes de 12 a 25 años, predominan las mujeres adictas que iniciaron con mariguana, inhalantes y cerveza, los factores comunes de las adictas, la mayoría sufrió abuso sexual por parte de abuelos, tíos, padrastros, hermanos, nacieron sin la imagen de una familia, muchas de ellas, hijas de padres adictos, madres neuróticas y drogadictas, sin un ejemplo digno a seguir, crecieron en hogares disfuncionales, vivieron con barrios donde las características de los niños son iguales, donde las drogas son el pan de cada día, la violencia doméstica se convierte en una escuela, nacen con un apetito sexual mayúsculo, desde niñas tienen relaciones con uno y con otro, hasta que finalmente se embarazan, dan a luz y la historia se repite, antes de los 16 años, llegan a tener tres hijos de diferentes papas. Tocan fondos, roban sus casas, las de los vecinos y después a quien se deje, pisan la sombra desde pequeñas, viven la experiencia de ser detenidas en las comandancias o los Tribunales para menores, no estudian, no trabajan y se prostituyen para mantener la adicción, se hacen novias y esclavas del “pucher”, el “diler” quien es el que vende drogas y les suministra de sustancias tóxicas a cambio de favores. Parece como si estas niñas adictas hubieran sido maldecidas y de proceso en proceso de tres meses en los centros de rehabilitación, se hacen viejas o mueren de sobredosis, se suicidan, las asesinan o caen a la cárcel.-

Árbol que nace torcido

Rosita es una adicta a quien conozco desde hace cinco años, tiene 19 años, ha vivido 6 procesos de internamiento en varios centros de rehabilitación, cuando la conocí, era adicta a la mariguana y a los inhalantes, junto con otros adictos hicimos algunas obras de teatro, nos presentamos en el teatro de la ciudad, en Chihuahua, México, los sketch, con mensaje de reflexión a las familias para despertar la conciencia; ella, es muy bonita y le gusta la actuación, algunas veces me acompaño a las primarias a darles el mensaje a los niños, he ido a compartir muchas veces y me ha tocado conocer su historial, tristemente he visto la decadencia de su persona, ahora, parece más vieja, con un rostro cacarizo, jorobada, muy flaca con ojeras y mentalmente dispersa, la droga le ha robado imagen, salud y dignidad, es madre solteras de una niña de dos años, enferma severamente de los pulmones a consecuencia del cristal que inhalo su mama durante el embarazo. Rosita, quiere, pero no puede, no ha logrado mantenerse limpia sin estar internada, su recaídas son de inmediato, crueles y drásticas, a sus 19 años, se ha prostituido todo el tiempo, se ha relacionado con personas no gratas, no tiene estudios y le cuesta mucho trabajo sus relaciones con su madre, no se le ve fortaleza ni motivación, ya sabe todo sobre esta enfermedad, menos como salir del infierno. .. Lo más grave son las adicciones a las conductas toxicas, a las relaciones con personas enfermas, por supuesto al desfile de los egos, la soberbia, patrones y defectos de carácter, entonces, es una enfermedad muy compleja. Nos vemos este mes de abril en Reynosa, Tamaulipas, 11 aniversarios de CIPAD. Gracias por leerme y más por escribirme ernestosalayandia@gmail.com sígueme en twitter @teo_luna visita ernesto@montrealquebeclatino.com, búscame en Facebook 614 256 85 20