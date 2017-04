Parlamento

El viernes 31 de marzo, el cantautor originario de Chilpancingo, Alejandro Correa, presentó en el Auditorio Sentimientos de la Nación su disco “Si tú quieres”; ante una asistencia multitudinaria. Él financió el costo de la grabación y la producción en un esfuerzo personal y profesional que es digno de reconocerse.

Entrevistado en el programa Revista Cultural de Radio UAGro., por la periodista Flor Trujillo, el cantautor dijo que el disco empezó a grabarse hace dos años y se finalizó hace apenas unas semanas y que se realizó con una inversión económica personal.

“Es un concepto muy diferente al que hemos manejando desde hace trece años. Es un proyecto muy ambicioso que esperamos sea del agrado del público. Es una recopilación de composiciones que he hecho y con otros artistas a lo largo de 13 años”.

Sobre la grabación del disco señaló que “fue un proceso muy complicado y muy emocionante a la vez; empezamos con la cosquillita de grabar el disco, de darse a conocer, pero ya conforme van pasando los meses, van pasando los días, te das cuenta que no es nada fácil grabar un disco, porque dependemos del tiempo de los músicos o del tiempo del estudio, pero bendito Dios me tocó trabajar con amigos y conocer gente muy profesional. Fue lleno de sentimientos encontrados, de emociones, de desesperaciones, pero al final, lleno de grandes satisfacciones”.

“Martín Urquidi es el encargado de los arreglos de este disco, es la cabeza del proyecto, de la producción del mismo y estuvo como ingeniero de audio, Marco González”.

Emocionado comentó que “en los metales estuvo Alejandro Velazco, un amigo músico de aquí de Chilpancingo, ya con muchos años en la música, Alan Aguilar en el saxofón, quien ha sido músico de Raúl Ornelas, él es de la ciudad de México. En el piano Luis Hernández, es un músico que ha acompañado a Carlos Macías y a Miguel Luna, en la guitarra Hugo Pastor. En las batería Martin Urquidi, quien es el todólogo de esta producción; productor, arreglista, baterista, percusionista. En el bajo Ari Santiago, un gran músico. Fue un ir y venir de músicos. Iniciamos con algunos que finalmente no concluyeron, cada quien tiene sus razones. Por algo pasan las cosas”.

Terminado el disco, lo escuchó y consideró que había superado todas sus expectativas, “cuando empecé a escuchar cada uno de los temas pensé que era de alguien famoso, que no era mío; todo esto resultado de los grandes músicos de los productores, de los ingenieros de sonido, yo solo puse la inspiración, las canciones, canciones que recopilamos de todos estos 13 años que llevo componiendo y al final se integró una canción que escribí por finales de enero y se la mande al productor para que viera si podría integrarse en el siguiente disco, me mando el arreglo y me dijo que esa canción se integraba a este disco”.

Sobre la selección de los temas, recordó que hubo canciones que de inicio estaban programadas y al final, esta primera lista de canciones cambió. “Sin embargo ese material está para un segundo disco que ya estamos planeando”.

Sobre la necesidad de que los artistas locales tengan un mayor impulso, indicó que “casi siempre se le da mayor importancia a artistas extranjeros o que no son de Guerrero y que están haciendo mucha música de plástico o están reciclando canciones, tocan covers y ya con eso los hacen famosos, digo, no está mal, cada quien hace su chamba, hace falta que el mismo gobierno de Guerrero y los programas culturales den a conocer a sus artistas locales, pues cuando hay festivales en Chilpancingo, la feria o la Flor de Noche Buena, es muy poco el grupo de artistas locales que les toca participar en este tipo de eventos y se atiborra de artistas de plástico, para ahorrarse una lana, yo creo”.

Continuó ampliando su punto de vista, “sería bueno inventar un festival aquí en Chilpancingo, que sea de calidad y metiéramos mínimo 2 días de artistas locales, daríamos a conocer a 5 o a 10 personas que están haciendo algo aquí en Chilpancingo”.

“A mí me gusta mucho la música folclórica de Guerrero, pero también hay gente que estamos escribiendo y componiendo otro tipo de canciones, gente que está haciendo rock y hasta música de banda, pero que son composiciones originales.”

