Pediatrucos... y algo más

No existe escuela para padres y muchos padres, no están preparados para serlo. Algunos padres no saben ni cómo cargar al bebé recién nacido, algunas mamás no saben amamantar y menos saben bañarlos, lavarles el ombligo y les da miedo hasta cortarles las uñas como debe ser, cada 3 o 4 días y con tijeritas. Cuando la futura mamá está embarazada, los futuros padres deben proveerse de una cuna para el bebé con su mosquitero de tul, una tina para bañarlo, pañales, ropita y nunca debería faltar pero nadie se acuerda, de un termómetro para que, si el niño está chilloncito y caliente de su cabeza, de su abdomen o de alguna parte de su cuerpo, le tomen la temperatura en alguno de sus orificios naturales y saber si tiene fiebre o no. Mucho padres no saben que un niño con fiebre debe desnudarse y si persiste con fiebre, bañarlo con agua tibia o bien, si es mayor de 2 meses de edad, darle paracetamol o acetaminofén dos gotas por kilo hasta cada 6 horas. Algunos niños, llegan a presentar fiebre en la noche o en la madrugada y los padres salen a la calle a buscar a algún médico que les atienda a su bebé porque piensan que, por el hecho de estar con fiebre y chilloncito, urge que sea atendido su bebé. Igual pasa cuando un niño vomita, algunos padres y a veces los abuelos, al ver al niño que vomitó que se pone pálido, sudoroso, frío, desguanzado, como suelto de su cuerpecito y ojeroso, piensan que el niño se está deshidratando e igual, a des horas salen en busca de algún médico que se los atienda pensando que, el hecho de haber vomitado constituye una emergencia y, nada que ver. Un niño que inicia con vómito, se debe dejar en ayuno mínimo 4 a 5 horas depende su edad y observarlo para ver si se enferma de la garganta o si le da diarrea. Un bebé pequeñito que por las noches se le tapa su nariz, debe ser sometido a una limpieza de su nariz usando adecuadamente alguna de las presentaciones de agua de mar para bebé, en spray. Un bebé que tiene cólicos, es decir, dolor en sus tripitas, lo más importante es buscar la causa de su dolor y no tanto usar calmantes para cólicos. Muchas veces, para saber la causa de las molestias, se requieren análisis de laboratorio que de noche o de madrugada se complica más el realizárselos. Una urgencia es una picadura de alacrán, una herida sangrante, un golpe en la cabeza con desmayo o convulsiones, un atropellamiento o una evacuación con sangre. Un niño con calenturita, con vómito o con tos que va iniciando su cuadro, si no tiene dificultad respiratoria o cianosis (morado de las uñas, de los labios o de los dedos) puede esperar un momento más oportuno para ser valorado por su pediatra sin que tengan que andar exponiendo al bebé a una valoración en un hospital colmado, quizá, por otros pacientes que sí podrían ser urgencias, contribuyendo a saturar, indebidamente, un servicio de por sí muy solicitado. Antes de salir corriendo a deshoras con su bebé buscando quién se lo atienda, piense: ¿es urgencia, o le urge?.

DON CHIMINO.- ¡Sepa la bola! Jue lo que me contestó mi compadre Chón cuando le pregunté que onde vía dejado su celular cuando ya veníamos de retache pos bíamos ido a la Laguna de Toxpan a su casa de mi compa Vitorio. Tan siquiera le acordé de su celular mero cuando tábanos llegando a onde se junta la carretera de Toxpan con el bulevar del Colegio Melitar, que sí, viéramos llegado a su casa que ta hasta otro lado de la ciudá, en la coloña Ejidal, el tatsi nos viera salido más caro. Pasa que su vecino de mi compa Vitorio de nombre Jelipe tiene unos palos de cirgüelos en su calmil, son 5 palos, 3 palos de cirgüela de la amarilla, un palo de las que le mientan cuernavaqueñas, d´esas que son rojas, carnudas y las ocupan pa hacer conserva pero que se dan más después, como en optubre o noviembre y, un palo de la cirgüela roja de la que tiene poca carnita y es aira, de la que se ocupa pa hacer chile de cirgüela con carne de cuchi. Los palos de la amarilla, taban bien tupidos, hasta amarilliaban a lo lejos, anque, ya de cercas, se miraban tambor, agún todavía, hartitas verdesonas, se miraba que ya se le taba reviniendo la fruta, yo creo que por eso el señor Jelipe las taba regalando, pos, asegún nos dijo, había tanta cirgüela en el pueblo que las gentes de áhi ni las compraban y que no costiaba cortarlas, juntarlas, cargar con ellas y irlas a vender a Iguala porque se las pagaban barato en el mercado y si se quedaban a venderlas áhi, los multaban por no tener permiso pa andar vendiendo. Por eso yo creo que su vecino Jelipe de mi compa lo invitó a las cirgüelas, mi compa nos invitó a nosotros y, nosotros, yo y Chón como eran de gorra, nosotros semos del lema de que, a la gorra, ni quien le corra, asina que nos juimos a buena hora en el trasporte público, en una de las que les mientan urbans. Su calmil, el señor Jelipe, lo tiene todo cercado con alambre de puas, pero tiene un cacho como de 2 metros de largo que le sirve como tranquita, de un lado, tiene amarradas a un poste juerte de palo bien pegado al piso, 4 hiladas de alambre de puas que, a su vez, tan amarradas a un poste de palo que se puede mover de un lado pa otro, se puede poner y quitar, atorándolo y desatorándolo de dos alambres recocidos en forma de circulo, uno abajo y otro arriba, que tan amarrados a otro poste de palo fijo al suelo. Pa trabarle, se mete primero la punta de abajo del poste que se mueve con todo y las 4 hiladas, en el circulo de alambre de abajo del poste fijo, ya que ta atorado, se le jala con juerza pa tensar los alambres y atorar la punta de arriba del mismo palo, al círculo de alambre amarrado arriba, asina se puede quitar y poner su tranquita, si quiere meter su coche pa´dentro, se desatora el palo primero de arriba y a luego el de abajo, se jala la tranca y asina pasa bien hasta un camión. Mientras Jelipe cortaba cirgüelas en un palo con una canastilla, yo y mi compa Vitorio nos trepamos a un cirgüelo que asegún nos dijo Jelipe, ya tenía como 50 años de viejo, su tronco era muy grueso y se prestaba pa subirse y cortarlas con las manos porque ya no había más canastillas, solo chicol, pero si se cortaban con chicol, al caer anque sea piso de tierra, se medio mallugaban. Nos trepamos con unas bolsas nailas en las manos y asina nos subimos más pa´ rriba pa ir jalando las ramas, cortando las cirgüelas, echándolas en las bolsas, cuando ya taban algo llenas, nos bajábamos pa´bajo y las íbanos echando en unas barricas de pintura, d´esas de casi 20 litros. Ya casi tábanos llenando 2, cuando oímos: ¡Craac! Y luego enseguidita ¡cataplum!, primero un ruido de rama que se troza y a luego, haga de cuenta como cuando cái un costal de papas al suelo, oímos luego un ¡aaaaayyyyyy!, que arriendamos a ver y, era mi compa Chón que se había cáido del otro cirgüelo que, como no taba agún muy viejo, sus ramas agu no taban muy sasonas , y onde que de por sí las ramas de los cirgüelos so muy vidriosas, el muy zonzo no midió peligro y, ¡zacarrácatelas las babucas!, cayó de sentón pegándose en la mera rabadilla. Con las pompas todas polviadas, le ayudamos a levantarse, lo llevamos a la sombrita de un mango y, le dijimos que se sobara porque, ni modos que le tuviéramos diciendo sana sana colita de rana y sobárselas sus asentaderas a mi compa, no vaya siendo que a luego le guste y vaya a querer que se las ándemos sobando después. Jueron 4 barricas bien llenas que nos llevamos pa dentro de su casa de Jelipe, nos escogió de las mejores y nos dio lo de 2 barriquitas medianonas, jueron puras escogidas, puras güenas. Mi comadre Salomé, esposa de mi compa Vitorio, como es muy cuidadosa, las lavó las cirgüelas, con harta agua y las desinfeptó con désas gotas escuras que les echan pa desinfeptar a las verduras, nos puso un buen de cirgüelas en unos cestos de plástico, d´esos bujeriados que dejan que se aireen las frutas y, como taban bien dulces y jugosas, tuvimos trague y trague hartísimas, unas solas y otras con chilito molido pa pozole y con algo de sal. Mientras, mi comadre se puso hacer atole de cirgüela, según miré, lo hizo con masa de su propio nixtamal que ella molió con su molino de mano, le quedó el atole de rechupete, pallanadito, endulzado con piloncillo, como a mi me gusta, y, de pilón, nos dio tamales de carne, de rojos, de verdes y también goajaqueños. Lo malo jué que, mi compa Vitorio, sacó una garrafa de a galón de mezcal de Chilapa, que asegún del Orgánico, del que no tiene químicos y, como taba muy bueno el mezcalito, le entramos duro los 3, bueno, los cuatro pues, mi comadrita, tocante a echarse sus mezquites, no canta mal las rancheras. Chón, al principio no se podía sentar del dolor, a luego se sentó en un almodón, en veces de ladito, en veces del otro, pero, conforme nos juimos casi acabándonos la botella, ya casi pardiando la noche, Chón ya ni se acordaba del dolor, ya taba hasta queriendo bailar cuando mi comadre Salomé puso unas cumbias en su aparato de sonido. Nos ganó la noche y mejor pedimos un tatsi de Iguala, en lo que llegaba, nos chingamos otros tamalitos y por eso yo creo, a Chón le dio el mal del puerco, nomás de pronto como que clavó el pico y se puso a roncar como león, sólo que por ratos, como que dejaba de resollar y a luego jalaba aigre como si se juera atsfitsiar. Llegando el tatsi, agarramos pa Iguala, sino que como se me acabó mi pila, le pedí su teléfono a Chón pa hacer una llamada y por más que se lo buscó entre su ropa, ¡ni máiz palomas de su teléfono! No supo onde quedó y, ni modos, nos tuvimos que regresar a Toxpan a buscarlo y, después de buscarlo por todos lados, lo juimos a jallar todo tierroso mero pegado al palo de cirgüelo de donde se cayó y lo jallamos porque cuando regresamos al calmil de Jelipe, Vitorio llamó a su celular de Chón y tan siquiera él si tenía pila y asina como era de noche y anque estaba todo polviado, miramos la luz y clarito oyimos cuando sonó. Nos salió caro la pagada del tatsi, pero su celular de Chón es un aifon y ese cuesta mucho más, asina que, del susto, se le olvidó el dolor de sus nalgas mallugadas y hasta lo cuete se le bajó. Híjoles, ora sí que me colgué. Áhi nos pa l´otra, graciotas.