Seguramente se preguntará: ¿Y ahora qué le pasa? Lo digo con respecto al título de esta columna. Pero, la verdad, corresponde a un comentario que me quiero permitir hacer con motivo de la presentación de una obra de teatro que se llevará a cabo hoy, sábado, 1° de abril, en el Centro Cultural “Casa Jano”, ubicado en la calle de Alarcón, No. 3.

Esta obra, que no he visto y, por lo mismo, no me la quiero perder, supongo, hace alusión a otra muy famosa conocida como “Los monólogos de la vagina”, y esta sí la he visto. En la Ciudad de México ha tenido presentaciones de largas temporadas en las que actrices, o mujeres muy conocidas, participan con fragmentos seleccionados por ellas y durante casi dos horas mantienen al espectador “muerto de la risa”.

Aquí le he visto actuada por dos grandes actrices de nuestra comunidad cultural: Laura Zorrilla y Mayra Millán. La verdad, también con estas puestas nos la hemos pasado muy bien quienes hemos tenido la oportunidad de ver actuar a estas profesionales del arte dramático.

Según la investigación que realicé, Los monólogos de la vagina, es una obra escrita por la feminista estadounidense Eve Ensler que se ha vuelto el epicentro de un movimiento sin ánimo de lucro que lucha en contra de la violencia de género. En algunos países se conoce con el título de Los monólogos vaginales.

La misma autora: Eve Ensler, dijo que escribió la primera versión de esta obra en 1996, después de entrevistar a más de 200 mujeres acerca del sexo, las relaciones amorosas y la violencia doméstica.

Agregó que las entrevistas empezaron como conversaciones casuales con sus amigas, quienes le contaron anécdotas que habían oído de otras amigas, y así se inició la cadena de relatos que dio origen a la obra.

Pero Ensler confirmó que escribió los monólogos para “celebrar la vagina”, describiéndola como superior al pene masculino, debido al hecho de que está conectada con el clítoris, el único órgano humano que no tiene otro propósito que el de dar placer.

En un principio, la obra original incluía una sola actriz, Ensler, dándole vida a una docena de personajes relatando sus historias. La edad, actitud y estado de ánimo de los personajes varía, pero todos los monólogos están relacionados con la vagina, ya sea por tratarse de la sexualidad, la menstruación, la masturbación, el orgasmo, el parto, la violación o la mutilación genital. Después del estreno, la obra se adaptó para que los monólogos fueran representados por tres actrices.

Este tema, y la obra misma, nos lleva a reflexionar que a lo largo del tiempo, y en todas las culturas del mundo, el poder de las mujeres ha estado vinculado a su sexualidad y a su habilidad de parir hijos. Por esto, Ensler considera que la vagina puede ser un instrumento de poder. En la misma entrevista Ensler dijo que el propósito de la obra cambió en 1998 para convertirse en un movimiento en contra de la violencia de género.

Algunos monólogos son:

Yo tenía doce años, mi madre me dio una bofetada: un coro que describen el primer periodo menstrual de muchas de jóvenes y niñas.

Mi Vagina enojada: en la que una mujer con humor habla acerca de las injusticias forjadas en contra de la vagina, como tampones, duchas vaginales, y las herramientas utilizadas por los obstetras y ginecólogos

Mi vagina era mi pueblo, un monólogo de datos de los testimonios de las mujeres bosnias víctimas de campos de violación.

Reivindicación del Coño, una obra narrada por una mujer que pone de manifiesto que la palabra “coño” en sí es una palabra muy bonita a pesar de sus connotaciones desconcertantes

La mujer que amaba hacer vaginas felices, en el que una trabajadora del sexo para las mujeres discute los detalles interesantes de su carrera y su amor por las mujeres que dan placer. En varias actuaciones que a menudo se llega al final de la obra, literalmente, culminando con una manifestación vocal de un “orgasmo triple”.

En la invitación dice que la obra “Las vaginas hablan” es una adaptación de la maestra Lupita Ayala, quien también la dirige; imagino que son textos adaptados de “Los monólogos” y que con la participación de Mayra Millán, Laura Zorrilla y Nixie Escalera, hablarán sobre este tema, refiriéndose al trato que esta parte de la sexualidad femenina ha recibido a lo largo de la existencia humana.

No nos la podemos perder. Seguro estoy de que la pasaremos bien. Apoyemos estas actividades culturales que con gran esfuerzo hacen estos grupos artísticos, para deleite de los asistentes.