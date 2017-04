¿La cámara santuario?

No cabe duda que los políticos incrustados en el gobierno insistirán por mucho tiempo a través de los medios electrónicos y escritos, sobre la política del insolente huésped de la Casa Blanca de Estados Unidos y las calamidades que se le vienen encima a los mexicanos, ello para distraer a la población de todo lo que ocurre en nuestro país, producto de los abusos y tropelías, impunidad y corrupción sin medida, límite, ni vergüenza, de la clase política que nos gobierna.

De los casos más recientes es el de Antonio Tarek Abdalá, tesorero de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz y prófugo de la justicia, diputado federal del PRI, a quien se le sigue un juicio de procedencia a fin de retirarle el fuero constitucional, ya que es acusado de peculado por el Fiscal del estado de Veracruz, por un monto multimillonario. Sin embargo la resolución se alargó por 60 días. La legislatura termina sus labores el 30 de abril. Se espera que se convoque a un período extraordinario, como sucedió con Lucero Guadalupe Sánchez la llamada chapodiputada.

Se puede citar el caso de Antonio Enrique Tarín García, diputado suplente del PRI que pretendió asumir el cargo una vez que falleció el propietario y con ello sustraerse a la acción de la justicia de la Fiscalía de Chihuahua quien lo reclama por un desvío de 300 millones de pesos, con orden de aprehensión, no rindió la protesta pero se atrincheró, se escondió, se protegió en el recinto parlamentario, precisamente en las oficinas que fueron del diputado muerto y solamente salió cuando ya le hicieron llegar el amparo que solicitó para no ser detenido. El PRI lo solapó para evitar que la orden en su contra, se ejecutara.

Otro caso es el del diputado del PRD ,Julio César Godoy, hermano del gobernador michoacano Leonel Godoy, que rindió protesta como diputado teniendo una orden de aprehensión por narcotráfico; se dice que quien lo introdujo al Palacio de San Lázaro en la cajuela de un auto, fue Alejandro Encinas, en ese entonces también diputado. Con ello el fuero lo protegió y así evadió a la justicia. Hasta la fecha se desconoce su paradero. ¡Hasta dónde han llegado!, hasta convertir en santuario un recinto que ya perdió la H.

En Guerrero no cantamos mal las rancheras, actualmente un ex presidente municipal hoy convertido en diputado local, fue indiciado y se giró orden de aprehensión por el asesinato de un empleado del ayuntamiento del mismo municipio. Resulta que se giró la orden sin seguir el “debido proceso”, por lo tanto el Fiscal aduce que no puede actuar porque el Ministerio Público debió hacer acopio de pruebas, enviarlas al Congreso para pedir el desafuero y después aprehenderlo. Se alegan amenazas, intimidaciones, etc., ¿de quien?. El pronóstico de este caso ya no es reservado.

Estos casos hacen pensar que los pillos han hecho del recinto cameral un santuario a fin de sustraerse de la acción de la justicia. El fuero no debería existir, es un recurso anacrónico que esgrimieron para protegerse en tiempos del absolutismo, desde hace años sólo sirve para proteger pillos.

Curiosamente en nuestro país ninguna autoridad municipal, estatal o federal, sabe sobre los políticos corruptos (pleonasmo) hasta que nos llegan noticias desde Estados Unidos en el sentido de que X o Z funcionario fue aprehendido por sus vínculos oscuros, o de que A o B tienen orden de captura allá al otro lado. Pero aquí nada se sabe, pero tampoco se ignora.