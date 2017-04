¿Selena Gomez y The Weeknd ya tienen planes de boda?

Parece que la relación de Selena Gomez y The Weeknd va a velocidades inesperadas, pues se rumora que este año podrían llegar al altar.

De acuerdo con The Hollywood Life, la cantante y Abel Tesfaye podrían intercambiar votos y casarse en agosto, cuando finalice el “Starboy: Legend of the Fall 2017 World Tour”.

“Ella sabe que The Weeknd es su alma gemela y no quiere pasar años esperando para casarse”, revelaron fuentes cercanas a la pareja.

Asimismo, dieron a conocer las ideas que Gomez tendría para su vestido de novia.

“Selena ya tiene un vestido de novia en mente. Ella quiere algo clásico; blanco, largo y ajustado para mostrar su asombroso cuerpo. Todavía no ha elegido un diseñador, pero Versace, Giorgio Armani y Marchesa están en el top de su lista”.

Aparentemente, Gomez tiene el deseo de realizar la ceremonia en Europa, por lo que ha buscado algunos lugares en Italia, Venecia, Florencia y París.

“La prima de la también actriz, Priscilla DeLeon sería la dama de honor y su hermanita Gracie Teefey, será quien le ayude con las flores. Va a ser muy pequeño”.

Mientras los rumores se hacen cada vez más fuertes, ya veremos qué les tiene preparado el destino para este año.