Senadores opositores denuncian golpe de Estado en Paraguay

Senadores opositores denunciaron este viernes un golpe de Estado parlamentario en Paraguay, mientras el ministro del Interior, Miguel Tadeo Rojas, hacía un llamado a la paz y la tranquilidad en un creciente clima de tensión, con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales en la capital.

Los enfrentamientos recrudecen y por momentos se aplacan, cuando los manifestantes se retiran a calles aledañas, se reagrupan y vuelven a enfrentar a los policías que rodean el edificio del congreso, en el centro de Asunción.

Rojas ofreció una rueda de prensa en la que aseguró que la policía fue atropellada y que respondió a ese atropello, aunque sin usar armas de fuego.

Las cámaras de televisión registraban heridos con los rostros ensangrentados. Un fotógrafo de un diario local mostró doce impactos en la espalda, aparentemente provocados por balas de goma.

El senador disidente del gobernante partido Colorado Enrique Bacchetta también coincidió en que hubo un golpe de estado parlamentario, cuando veinticinco senadores oficialistas y aliados forzaron una media sanción del proyecto de ley de enmienda que contempla la reelección presidencial.

La senadora opositora Desiree Massi, del Partido Democrático Progresista (PDP), dijo que Paraguay ya se puede comparar con Venezuela e instó a la ciudadanía a manifestarse contra lo actuado por los senadores reeleccionistas.

Durante el día circularon rumores de que los militares habían sido acuartelados, pero el director de comunicación social de las Fuerzas Armadas, Héctor Salazar, rechazó esas versiones.

La reelección presidencial está prohibida por la Constitución paraguaya vigente desde 1992, pero entre quienes promueven la enmienda se encuentra el Frente Guasú, del ex presidente Fernando Lugo, destituido en junio de 2012 y presuntamente inhabilitado para presentarse en 2018.

Una enmienda le abriría el camino para postularse nuevamente, igual que al actual presidente, Horacio Cartes, quien aspira a un segundo mandato consecutivo.

Manifestantes que protestaban contra un proyecto de enmienda de la Constitución de Paraguay aprobado por senadores partidarios del presidente Horacio Cartes ocuparon violentamente el edificio del Congreso en Asunción este viernes en medio de enfrentamientos con la policía.

Los opositores irrumpieron en las oficinas de congresistas favorables a la enmienda, saquearon sus pertenencias y finalmente prendieron fuego en algunos sectores, transmitió la televisión.

“Garantizamos que la policía no va a volver a reprimir. Les pedimos que no derrumben las vallas, que no intenten entrar al edificio del Congreso. Pedimos calma, tranquilidad”, dijo en tono desesperado el comandante de la policía, comisario Críspulo Sotelo.

“Les pedimos que no nos provoquen. Nosotros tenemos que resguardar la seguridad del edificio”, expresó a la televisión.

Una alarma de incendios sonó por espacio de varios minutos al tiempo que se observaron grandes llamaradas y humo en algunos sectores del edificio.

Un par de horas antes, el propio presidente del Senado, el opositor Roberto Acevedo, el presidente del partido Liberal Efraín Alegre y el diputado también liberal Edgar Acosta sufrieron heridas por impacto de balines de goma en el rostro y en el tórax.