Por las semifinales

Se juegan hoy los encuentros de vuelta de cuartos de final del torneo de Segunda Fuerza, en la Liga Amateur de Iguala

Iguala, Gro., Abril 1.- La fiesta del futbol sigue en la Cuna de la Bandera y la conquista por el título de Segunda Fuerza está llena de grandes jugadas que se verán este sábado en los juegos de vuelta de los cuartos de final de la Liga Amateur de Iguala.

Esta tarde en punto de las 16:00 horas se juegan los duelos definitivos para conocer a los semifinalistas, en donde los equipos Estrellas del Unión y Covivesa tienen amplia ventaja, al igual que el once de Chevrolet y el partido que se espera más cerrado es el de Real Tamarindos ante Revolucionarios.

En el campo tres de la Unidad Deportiva de Iguala, Estrellas del Unión se enfrentará al Atlético Laguna que tendrá que salir a jugar a morir o vivir, ya que tiene que ganar por diferencia de cuatro goles.

En el campo uno de la Unidad Deportiva de Iguala, los “abarroteros” de Covivesa que en el primer encuentro ganaron 4-1 a Dorados, en un partido en donde los “peces” en el primer tiempo tuvieron para mecer las redes, pero los “abarroteros” fueron más contundentes frente al marco rival y ahora buscan finiquitar su obra.

En el campo dos habrá doble jornada, el primer duelo será a las 16:00 horas, los “camioneros” de la Chevrolet que saltán a la cancha con ventaja de 3-0, tienen la tarea de mantenerla ante un Deportivo Juan Bautista que quiere sacarse la espina del partido pasado en donde no pudo meter el gol del descuento.

En el último juego, Real Tamarindos se mete al campo de pasto sintético en busca de aumentar o mantener su ventaja que consiguió en la ida, en donde el marcador le favoreció 2-0 ante Revolucionarios que jugó bien pero no pudo batir la meta enemiga.